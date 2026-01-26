Secciones
Política

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Recibió en la Casa de Gobierno a Gladys Medina y Javier Noguera. Evaluaron el contexto político y económico, y los proyectos que ingresarán al Congreso, con especial foco en la reforma laboral.

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este lunes una reunión en su despacho de Casa de Gobierno con los diputados nacionales por Tucumán Gladys Medina y Javier Noguera, en la que analizaron la situación actual de la provincia y la agenda legislativa que se abordará en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias.

Durante el encuentro, el mandatario provincial y los parlamentarios intercambiaron opiniones sobre el contexto político y económico del país, con especial atención en las iniciativas legislativas que ya ingresaron al Senado y que, posteriormente, serían tratadas en la Cámara de Diputados.

Al término de la reunión, Medina explicó que la convocatoria permitió realizar un análisis integral tanto de la realidad provincial como del escenario parlamentario nacional. “Fuimos convocados por el Gobernador esta mañana temprano a fin de poder llevar a cabo un análisis de la situación de la provincia en general. También estuvimos hablando sobre los proyectos que se vienen en el Congreso de la Nación, porque ya estamos convocados a partir del 2 de febrero hasta el 27 a sesiones extraordinarias. Ya hay un temario para comenzar a trabajar en los proyectos de ley que van a ingresar por el Senado”, señaló.

En ese marco, Medina indicó que uno de los ejes centrales del análisis fue la reforma laboral incluida en la agenda legislativa nacional. “Es un tema que tiene en vilo a todos los argentinos, por lo que hicimos análisis y estamos estudiando junto al Bloque Independencia, junto con los diputados Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla, cada uno de los puntos que lleva la reforma, a fin de que en el futuro tomemos una decisión”, afirmó.

La legisladora remarcó que el trabajo parlamentario se centra en el estudio detallado de cada iniciativa antes de adoptar una postura definitiva. “Hoy estamos trabajando en los diferentes proyectos que ingresan en el Senado, no hemos tomado una decisión, porque primero queremos ver cuál es el resultado que vamos a tener en cada proyecto en el Senado, que luego pasarían a la Cámara de Diputados”, expresó.

Finalmente, Medina destacó el pedido del gobernador Jaldo de avanzar con un análisis responsable y técnico de las propuestas legislativas. “El Gobernador nos ha pedido que trabajemos junto a nuestros asesores a fin de tener en cuenta los puntos de esta reforma; que cuidemos los intereses de los trabajadores y que protejamos los intereses de nuestra provincia en lo que se refiere a todos los proyectos que ingresan al Congreso de la Nación”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoCongreso de la NaciónJavier NogueraMariano Javier NogueraGladys MedinaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, contra la oposición: No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente

Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Comentarios