Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Al término de la reunión, Medina explicó que la convocatoria permitió realizar un análisis integral tanto de la realidad provincial como del escenario parlamentario nacional. “Fuimos convocados por el Gobernador esta mañana temprano a fin de poder llevar a cabo un análisis de la situación de la provincia en general. También estuvimos hablando sobre los proyectos que se vienen en el Congreso de la Nación, porque ya estamos convocados a partir del 2 de febrero hasta el 27 a sesiones extraordinarias. Ya hay un temario para comenzar a trabajar en los proyectos de ley que van a ingresar por el Senado”, señaló.