Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este lunes una reunión en su despacho de Casa de Gobierno con los diputados nacionales por Tucumán Gladys Medina y Javier Noguera, en la que analizaron la situación actual de la provincia y la agenda legislativa que se abordará en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias.
Durante el encuentro, el mandatario provincial y los parlamentarios intercambiaron opiniones sobre el contexto político y económico del país, con especial atención en las iniciativas legislativas que ya ingresaron al Senado y que, posteriormente, serían tratadas en la Cámara de Diputados.
Al término de la reunión, Medina explicó que la convocatoria permitió realizar un análisis integral tanto de la realidad provincial como del escenario parlamentario nacional. “Fuimos convocados por el Gobernador esta mañana temprano a fin de poder llevar a cabo un análisis de la situación de la provincia en general. También estuvimos hablando sobre los proyectos que se vienen en el Congreso de la Nación, porque ya estamos convocados a partir del 2 de febrero hasta el 27 a sesiones extraordinarias. Ya hay un temario para comenzar a trabajar en los proyectos de ley que van a ingresar por el Senado”, señaló.
En ese marco, Medina indicó que uno de los ejes centrales del análisis fue la reforma laboral incluida en la agenda legislativa nacional. “Es un tema que tiene en vilo a todos los argentinos, por lo que hicimos análisis y estamos estudiando junto al Bloque Independencia, junto con los diputados Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla, cada uno de los puntos que lleva la reforma, a fin de que en el futuro tomemos una decisión”, afirmó.
La legisladora remarcó que el trabajo parlamentario se centra en el estudio detallado de cada iniciativa antes de adoptar una postura definitiva. “Hoy estamos trabajando en los diferentes proyectos que ingresan en el Senado, no hemos tomado una decisión, porque primero queremos ver cuál es el resultado que vamos a tener en cada proyecto en el Senado, que luego pasarían a la Cámara de Diputados”, expresó.
Finalmente, Medina destacó el pedido del gobernador Jaldo de avanzar con un análisis responsable y técnico de las propuestas legislativas. “El Gobernador nos ha pedido que trabajemos junto a nuestros asesores a fin de tener en cuenta los puntos de esta reforma; que cuidemos los intereses de los trabajadores y que protejamos los intereses de nuestra provincia en lo que se refiere a todos los proyectos que ingresan al Congreso de la Nación”, concluyó.