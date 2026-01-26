Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Lobo Chaklian remarcó que la concesionaria Paseo del Norte S.A es la encargada de la comercialización de los locales, mientras que el municipio supervisa el avance de los trabajos. “Lo que vemos es que cuando se reinaugure el Mercado del Norte será un antes y un después para la zona. Este fue el primer ‘super’ que tuvimos en Tucumán, que se inauguró en 1939 y siempre fue el puesto abastecedor de la ciudad”, recordó. El funcionario explicó que el deterioro estructural obligó al cierre preventivo del edificio para evitar riesgos y, en ese sentido, destacó que la reapertura será clave para potenciar el microcentro.