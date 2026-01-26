Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Tras permanecer cerrado desde marzo de 2021 por problemas estructurales, el Mercado del Norte avanza en su puesta en valor y podría reinaugurarse en junio con el funcionamiento pleno del edificio. Aunque hoy funciona únicamente en la planta baja, el histórico paseo sumará sus tres niveles y nuevos comercios. En este marco, desde la municipalidad de San Miguel de Tucumán destacan el ritmo de obra y anticipan que la reapertura del histórico edificio tendrá un fuerte impacto en la actividad comercial y turística del microcentro.
El secretario de Obras Públicas de la capital, Luis Lobo Chaklian, aseguró que los trabajos se desarrollan a buen ritmo y que el cronograma previsto se está cumpliendo. “El avance de las obras es muy bueno y hay un cambio sustancial. Ahora están por colocar las escaleras para el entrepiso. Vamos a llegar en tiempo y forma a junio, antes de comenzar las vacaciones de invierno, que es el tiempo establecido para reinaugurar el Mercado del Norte”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
Los responsables de la reparación obtuvieron una concesión por 50 años para su explotación comercial. El edificio contará con locales dedicados al rubro de alimentos, distribuidos en tres plantas completamente renovadas, un patio de comidas, una zona de entretenimiento y una cochera, además de aire acondicionado central. Como antes de su cierre, se anticipó el interés de carnicerías, pescaderías, fiambrerías y otros emprendimientos para volver a ocupar el histórico espacio.
Lobo Chaklian remarcó que la concesionaria Paseo del Norte S.A es la encargada de la comercialización de los locales, mientras que el municipio supervisa el avance de los trabajos. “Lo que vemos es que cuando se reinaugure el Mercado del Norte será un antes y un después para la zona. Este fue el primer ‘super’ que tuvimos en Tucumán, que se inauguró en 1939 y siempre fue el puesto abastecedor de la ciudad”, recordó. El funcionario explicó que el deterioro estructural obligó al cierre preventivo del edificio para evitar riesgos y, en ese sentido, destacó que la reapertura será clave para potenciar el microcentro.
“Para San Miguel de Tucumán su reinauguración será fundamental. Tenemos un microcentro con muchísima vitalidad y la posibilidad de tener un nuevo centro comercial, gastronómico y de abastecimiento le dará una dinámica mucho más fuerte. Nadie se va a querer perder de conocer e ingresar al mercado. Será un tremendo atractor, no solo en lo comercial sino también en lo turístico”, sostuvo.
Por último, el secretario se refirió a los controles en edificios y comercios de la Capital. “Constantemente estamos haciendo controles y supervisiones en los edificios. En los casos privados resulta un poco más difícil, pero tuvimos mucha presencia durante el último año e intervinimos para evitar derrumbes”, indicó, y agregó que la reorganización del área de Catastro permitió “mejorar sensiblemente la tarea de control”.