Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

El argentino inició la jornada con un registro de 1:32.012, que lo ubicó quinto en una tanda en la que los equipos priorizaron la fiabilidad por sobre la velocidad. Más tarde, mejoró su tiempo hasta 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes, el auto de referencia del día. En total, Colapinto acumuló vueltas dentro de un plan de trabajo controlado, en una sesión de actividad moderada para Alpine.