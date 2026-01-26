Secciones
Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

El piloto argentino salió por primera vez a pista con el A526 en los tests 2026 en Barcelona, sumó kilómetros clave y provocó una breve bandera roja sin consecuencias.

OFICIAL. Franco Colapinto salió por primera vez a pista con el Alpine A526 en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. OFICIAL. Franco Colapinto salió por primera vez a pista con el Alpine A526 en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona.
Hace 1 Hs

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya y tuvo un foco especial para el automovilismo argentino. Franco Colapinto debutó oficialmente con Alpine en los tests y fue protagonista del primer incidente del año, en una jornada de trabajo técnico, recopilación de datos y las primeras evaluaciones bajo el nuevo reglamento.

Desde temprano, todas las miradas estuvieron puestas en el momento en que Colapinto dejó el garaje del equipo francés y completó sus primeras vueltas con el A526. Fue su estreno formal en un test de pretemporada de la máxima categoría y también la primera vez que condujo este monoplaza, luego del shakedown que había realizado Pierre Gasly en Silverstone.

El argentino inició la jornada con un registro de 1:32.012, que lo ubicó quinto en una tanda en la que los equipos priorizaron la fiabilidad por sobre la velocidad. Más tarde, mejoró su tiempo hasta 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes, el auto de referencia del día. En total, Colapinto acumuló vueltas dentro de un plan de trabajo controlado, en una sesión de actividad moderada para Alpine.

La mañana tuvo un episodio particular cuando el A526 quedó detenido a la salida de boxes, pasadas las primeras dos horas de actividad. La situación provocó la primera bandera roja de la temporada 2026, aunque el inconveniente no fue grave: el piloto pudo regresar al garaje sin asistencia externa y retomar el programa previsto minutos después. Poco más tarde, el Audi de Gabriel Bortoleto también sufrió una falla que derivó en otra interrupción.

En cuanto al ritmo general, Mercedes fue el equipo más activo de la jornada, con 24 vueltas completadas, y Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo con 1:27.406. Los registros estuvieron lejos del rendimiento real de los autos, una diferencia lógica en esta etapa inicial si se los compara con la pole position del GP de Barcelona 2025.

En esta primera jornada solo siete escuderías salieron a pista: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull. McLaren y Ferrari no participaron, mientras que Williams ya había confirmado que no estará presente durante toda la semana en Barcelona. Las pruebas se desarrollan a puertas cerradas, sin público ni medios, y se dividen en dos sesiones diarias, de 5 a 9 y de 10 a 14 (hora argentina), con neumáticos C1, C2 y C3 a disposición.

