La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El arranque de la semana llega con condiciones meteorológicas inestables en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una jornada con temperaturas elevadas y un marcado protagonismo de las tormentas, especialmente hacia la tarde y la noche.
La mínima prevista es de 21 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 32°, en un contexto de calor y elevada humedad. Con el correr de las horas, aumentará de manera significativa la probabilidad de tormentas, por lo que no se descartan precipitaciones intensas y fenómenos asociados.
Ante este panorama, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia, lo que implica la posibilidad de tormentas de variada intensidad, con lluvias fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Además, el informe oficial advierte que las condiciones de inestabilidad no se limitarían a este lunes: el pronóstico de tormentas se mantendría durante toda la semana, por lo que se recomienda a la población seguir los reportes actualizados y tomar las precauciones necesarias frente a eventuales cambios bruscos del tiempo.