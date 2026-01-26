Secciones
La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con una máxima de 32° y alta probabilidad de tormentas.

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El arranque de la semana llega con condiciones meteorológicas inestables en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una jornada con temperaturas elevadas y un marcado protagonismo de las tormentas, especialmente hacia la tarde y la noche.

La mínima prevista es de 21 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 32°, en un contexto de calor y elevada humedad. Con el correr de las horas, aumentará de manera significativa la probabilidad de tormentas, por lo que no se descartan precipitaciones intensas y fenómenos asociados.

Ante este panorama, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia, lo que implica la posibilidad de tormentas de variada intensidad, con lluvias fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, el informe oficial advierte que las condiciones de inestabilidad no se limitarían a este lunes: el pronóstico de tormentas se mantendría durante toda la semana, por lo que se recomienda a la población seguir los reportes actualizados y tomar las precauciones necesarias frente a eventuales cambios bruscos del tiempo.

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: "No es para todo el mundo"
Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: "No es para todo el mundo"

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

"Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más": la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Tucumán Central mostró su carácter en los penales y quedó a un paso del Federal A

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: "No es para todo el mundo"

Parecen golosinas, pero no lo son: alerta por la llegada de las bolsitas de nicotina a la Argentina

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

