Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

En el caso tucumano, la propuesta de Jaldo se corporizó tras el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, ocurrido en la ciudad de Alderetes, cuando la víctima ingresaba a su vivienda, y que fue protagonizado por menores. “Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”, afirmó el mandatario. De esa manera, el Poder Ejecutivo intenta endurecer las penas para los delitos que atenten contra la vida de las personas en la que los menores sean protagonistas.