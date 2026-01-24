Secciones
› ANÁLISIS

El primer golpe político del 2027
La Caja Popular de Ahorros. La Caja Popular de Ahorros.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 4 Hs

Osvaldo Jaldo corporizó ayer el refrán que dice que el que pega primero, pega dos veces. Si bien desde hacía meses que se mencionaba la posibilidad de que el gobernador tomara el control de la Caja Popular de Ahorros (CPA), la noticia cayó como una bomba en el ambiente político. Gran parte de la dirigencia, incluída la vinculada a la conducción anterior de la entidad, lo esperaba pero no tan temprano. Temprano en relación a las próximas elecciones provinciales.

Jaldo se especializa en acelerar definiciones, como en la interna con el manzurismo, y esta no fue la excepción.

Osvaldo Jaldo desestimó que el recambio en la Caja Popular esté ligado a la interna del PJ, pero envió varios mensajes

Osvaldo Jaldo desestimó que el recambio en la Caja Popular esté ligado a la interna del PJ, pero envió varios mensajes

Esta fue la primera movida política fuerte de la temporada e inaugura no este año, sino el 2027. En su contacto con la prensa Jaldo explicó que se ponía fin a un ciclo. Un ciclo que había iniciado su némesis Juan Manzur, como parte de un acuerdo político con el diputado Carlos Cisneros. Pero añadió que no tiene que ver con la interna del PJ. La que dicen que no existe, pero que todos saben que se reinició ayer. Porque el tranqueño ya avisó que los espera en el 2027 y que puede que se “encariñe” con el sillón de Lucas Córdoba. El 2027 que ya comenzó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCaja Popular de Ahorros de TucumánCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué Jaldo avanzó con el cambio de conducción en la Caja Popular?

¿Por qué Jaldo avanzó con el cambio de conducción en la Caja Popular?

“La Caja Popular tiene auditoría interna y vamos a trabajar con total transparencia”, dijo el nuevo interventor

“La Caja Popular tiene auditoría interna y vamos a trabajar con total transparencia”, dijo el nuevo interventor

“El recambio en la Caja Popular es una decisión institucional”, dijo Jaldo

“El recambio en la Caja Popular es una decisión institucional”, dijo Jaldo

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Lo más popular
Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan
1

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
2

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas
3

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria
4

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales
5

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata
6

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Más Noticias
La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Comentarios