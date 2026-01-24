El primer golpe político del 2027

Esta fue la primera movida política fuerte de la temporada e inaugura no este año, sino el 2027. En su contacto con la prensa Jaldo explicó que se ponía fin a un ciclo. Un ciclo que había iniciado su némesis Juan Manzur, como parte de un acuerdo político con el diputado Carlos Cisneros. Pero añadió que no tiene que ver con la interna del PJ. La que dicen que no existe, pero que todos saben que se reinició ayer. Porque el tranqueño ya avisó que los espera en el 2027 y que puede que se “encariñe” con el sillón de Lucas Córdoba. El 2027 que ya comenzó.