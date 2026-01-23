Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

La Caja es una entidad autárquica del Estado Provincial que funciona bajo la Ley N° 6274. Actúa como el máximo órgano de control y aplicación de las actividades del juego en la provincia, cuya recaudación tiene un fin estrictamente social: financiar el Sistema Provincial de Salud y otorgar subsidios a sectores vulnerables. Su relevancia no es solo económica, sino también política, debido a su capacidad de llegada territorial a través de ayudas directas a fundaciones, clubes y organizaciones sociales en toda la provincia.