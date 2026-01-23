“El recambio en la Caja Popular es una decisión institucional”, dijo Jaldo
Durante el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA), el gobernador Osvaldo Jaldo defendió el recambio dispuesto por el Ejecutivo provincial y explicó que se trata de una “decisión estrictamente institucional”, orientada a fortalecer una de las entidades más importantes de Tucumán.
Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Jaldo agradeció la presencia de funcionarios, legisladores y dirigentes, y puso en valor el rol histórico de la institución. “La Caja Popular es una de las últimas joyitas que nos quedan; una institución que se salvó de las olas privatizadoras del pasado y que hoy sigue siendo una entidad económica y financiera que pertenece al Gobierno de la provincia”, afirmó.
El mandatario recordó la creación de la Caja Popular el 13 de julio de 1915, impulsada por el entonces gobernador Ernesto Padilla, a quien calificó como “un visionario” por haber pensado en un instrumento que permitiera a los tucumanos resguardar sus ahorros y, al mismo tiempo, destinar sus utilidades a fines de bien público.
En ese sentido, destacó que parte de los recursos generados por la institución se vuelcan al sistema provincial de salud. “Esos fondos contribuyen a cuidar lo más importante que tiene el ser humano, que es la vida y la salud”, remarcó, al tiempo que llamó a dimensionar la relevancia de las decisiones adoptadas.
Respaldo a las nuevas autoridades
Durante su mensaje, el gobernador felicitó a Guillermo Norry y a Antonio Bustamante por aceptar “una responsabilidad enorme” y recordó su propia experiencia como interventor de la Caja Popular. “Conozco el funcionamiento de la institución y, sobre todo, los beneficios que genera para los tucumanos”, señaló.
Sobre Norry, destacó su desempeño previo en el interior de la provincia y valoró que haya vuelto a aceptar un desafío institucional. “Ha demostrado que los intereses de Tucumán están por encima de cualquier interés personal o político”, sostuvo.
Jaldo fue enfático al señalar que las nuevas autoridades cuentan con el respaldo pleno del Ejecutivo: “Tienen que darle continuidad a la gestión, profundizar lo que se viene haciendo bien y corregir lo que haya que corregir. Que no les tiemble el pulso, porque el gobernador respalda la gestión”.
Agradecimiento a las autoridades salientes
El mandatario también dedicó un tramo de su discurso a agradecer a quienes dejaron sus funciones. En particular, reconoció la tarea del exinterventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti, a quienes destacó por haber cumplido el rol que establecen el estatuto y la carta orgánica de la institución. “Estuvieron a la altura de las circunstancias y siguen siendo parte de este equipo de gobierno”, afirmó.
“No confundir lo institucional con lo partidario”
En otro pasaje central de su intervención, Jaldo respondió a las lecturas políticas que vincularon el recambio con una supuesta interna del Partido Justicialista. “No debemos confundir lo partidario con lo institucional. Las decisiones institucionales se toman en Casa de Gobierno, y los temas políticos se discuten donde corresponde, en el partido”, enfatizó.
“El peronismo sigue unido en Tucumán. Que nadie se confunda ni se equivoque: estos cambios no tienen nada que ver con internas partidarias”, remarcó.
Los desafíos de la nueva etapa
Finalmente, el gobernador enumeró las múltiples responsabilidades que tiene la Caja Popular de Ahorros, entre ellas la administración del juego oficial en la provincia, el combate al juego ilegal, el área de seguros y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), además de su rol financiero.
“Queremos que la Caja siga siendo de todos los tucumanos, que siga colaborando con las instituciones y con el sistema provincial de salud, y que se fortalezca desde lo institucional, cumpliendo estrictamente la carta orgánica”, concluyó.