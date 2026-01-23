“La Caja Popular tiene auditoría interna y vamos a trabajar con total transparencia”, dijo el nuevo interventor
Luego de la asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros, el flamante interventor, Guillermo Norry, brindó sus primeras definiciones y buscó llevar tranquilidad en torno al funcionamiento de la institución. Ante la prensa, aclaró que la entidad cuenta con controles internos y aseguró que su gestión estará basada en la transparencia y el trabajo conjunto.
“No se olviden que la Caja Popular tiene auditoría interna”, remarcó al referirse a los mecanismos de control que rigen tanto en la casa central como en las sucursales del interior de la provincia. Además, adelantó que trabajará de manera coordinada con las autoridades salientes. “Vamos a trabajar codo a codo con José Díaz, quien nos va a ir acercando los informes correspondientes”, señaló.
Inicio de gestión y contacto con el personal
Tras finalizar el acto oficial en Casa de Gobierno, Norry confirmó que se trasladaría de inmediato a la sede de la Caja Popular junto al subinterventor Antonio Bustamante. “Vamos a cruzar caminando para saludar al personal y charlar”, afirmó, en una señal de cercanía con los trabajadores de la institución.
En ese sentido, sostuvo que su forma de gestión estará marcada por el contacto directo y cotidiano, tal como lo hizo en funciones anteriores. “Voy a entrar caminando a la Caja Popular, como lo hice siempre”, expresó.
Consultado por la presencia policial registrada tanto en Casa de Gobierno como en la sede de la Caja Popular, Norry descartó cualquier lectura política o preventiva ante posibles conflictos. “No, en absoluto. Fue una cuestión de seguridad, una decisión policial. No se preveían manifestaciones ni situaciones especiales”, aclaró.
Además, enfatizó que no requiere custodia personal y que mantiene una relación fluida con los distintos sectores gremiales. “Provengo del sindicalismo y tengo diálogo con todos los dirigentes. Camino tranquilo por la calle y no necesito policía”, afirmó.
Finalmente, Norry dejó en claro que la nueva etapa al frente de la Caja Popular se inicia con un mensaje de continuidad institucional y responsabilidad. “No son ciclos, son momentos. Hay cambios de funciones, pero la institución sigue funcionando con normalidad”, sostuvo.