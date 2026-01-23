¿Por qué Jaldo avanzó con el cambio de conducción en la Caja Popular?

Lejos de la puja política tras este cambio, Jaldo ha exteriorizado un concepto que busca dividir las aguas para que no llegue al río: la decisión de modificar la cúpula de la Caja responde a una decisión institucional, no a una cuestión netamente política. De todas maneras, no se sabe aún cuál puede ser la reacción del diputado nacional y de sus referentes, otro factor que inquieta a varios funcionarios de la Casa de Gobierno. Jaldo no se cansa de repetir que se cumplen ciclos y que, ante esa situación, es necesario renovar aires. Agrega que los cargos no son eternos, ni siquiera el que él ocupa en la actualidad, y que no habrá caza de brujas, como suele pasar cada vez que se produce una modificación sorpresiva. Estas definiciones valen tanto para el caso concreto de la Caja como para el resto de la estructura de poder. El factor sorpresa, precisamente, es uno de los atributos que más le gusta al gobernador. Será una constante en este año par, de consolidación de la gestión, sin perder de vista el horizonte electoral de 2027.