"La oposición no aporta": las críticas de Darío Monteros a La Libertad Avanza

Y planteó: "¿dónde están los libertarios y el Ministerio de Capital Humano acompañando a la gente y enviando ayuda en la emergencia? ¿Dónde está el financiamiento de obras de envergadura por parte de Nación? Es que, claro, no hay que hacer obras porque son un curro, dicen ellos. Desde el gobierno nacional les dieron la espalda y faltaron el respeto a Tucumán y a los tucumanos afectados por el temporal".