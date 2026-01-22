Secciones
"La oposición no aporta": las críticas de Darío Monteros a La Libertad Avanza

Continúan los cruces políticos. Desde la Legislatura, Libres del Sur cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei.

FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior. FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior.
Hace 3 Hs

Los cruces entre el jaldismo y los libertarios continúan. Esta vez, desde la Casa de Gobierno y la Legislatura lanzaron dardos contra la gestión del presidente, Javier Milei, y contra los dirigentes locales de La Libertad Avanza (LLA). 

"Tras escuchar al gobernador Osvaldo Jaldo, queda claro: la oposición no aporta, no gestiona y no defiende a Tucumán. Todo el ruido digital no distrae de lo importante: vamos a reclamar ante la Nación lo que le corresponde a la provincia. Con hechos, no con tweets", aseguró el ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros.

El referente bandeño recalcó que, según sondeos, "Jaldo es el gobernador con mejor imagen del país". "Y si hablan de 2027, que recuerden: en dos años perdieron más de 120.000 votos. ¿Qué creen que les espera en este contexto adverso para los argentinos?", aseveró el funcionario.

Por su parte, el legislador de Libres del Sur, Ernesto Gómez Rossi, refutó las críticas a la gestión provincial. “Hipócritas. Con la misma lógica de los (Lisandro) Catalán, (Gerardo) Huesen o los (Federico) Pelli: ¿Dónde están Milei y el gobierno nacional?", cuestionó el dirigente cercano al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.

Y planteó: "¿dónde están los libertarios y el Ministerio de Capital Humano acompañando a la gente y enviando ayuda en la emergencia? ¿Dónde está el financiamiento de obras de envergadura por parte de Nación? Es que, claro, no hay que hacer obras porque son un curro, dicen ellos. Desde el gobierno nacional les dieron la espalda y faltaron el respeto a Tucumán y a los tucumanos afectados por el temporal".

DE LIBRES DEL SUR. El legislador Gómez Rossi. DE LIBRES DEL SUR. El legislador Gómez Rossi.

Según Gómez Rossi, "la casta libertaria no tiene la mínima autoridad moral para hablar, porque al final quien se hace cargo y pone los recursos en la emergencia y en reconstruir lo que el temporal se llevó, es la Provincia". "Están muy acelerados. Les informo que este no es año electoral. Hacer política con la tragedia de los tucumanos, la verdad, es muy bajo y merece el mayor repudio".

El interventor del IPLA, Dante Loza, se sumó a la polémica. "Llama poderosamente la atención escuchar a un ejecutivo de YPF sentado en una poltrona con un sueldo de más de $100 millones. Y por el solo hecho de haber nacido en Tucumán -mas nunca vivió ni trabajó aquí- criticar tan suelto de cuerpo y reclamar por obras que el Gobierno nacional, al cual pertenece, desfinanció desde 2023", indicó el ex legislador.

Comentarios