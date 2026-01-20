“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Desde las filas de La Libertad Avanza endurecieron las críticas contra el Gobierno provincial, luego de los cruces entre el presidente de ese partido en Tucumán, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Daniel Abad.
El diputado nacional Federico Pelli retrucó al funcionario del gabinete de Osvaldo Jaldo, luego de que instara al ex ministro del Interior de la Nación a “hacer política para obtener beneficios concretos para los tucumanos, y no para aparecer en los medios por un minuto de fama”.
“Quienes tienen que solucionar los problemas y carencias estructurales de los tucumanos son ustedes, para eso la ciudadanía les dio la responsabilidad de gobernar. Y llevan décadas en el poder, como para arrojar la culpa de lo que nos pasa como provincia a otros. Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán y su gente del atraso que vive hace tantos años”, dijo el diputado libertario.
En esa línea se manifestó también su colega en la Cámara baja, Soledad Molinuevo. “Abad, en vez de salir a cuestionar, pónganse a laburar”, afirmó la dirigente oriunda de Concepción.
Molinuevo consideró “vergonzoso el estado en el que se encuentra Tucumán”. ”Bajen el gasto público: la gente lo pide a gritos. Solo así van a poder empezar a resolver los problemas reales que tenemos los tucumanos”, añadió la diputada de LLA.
A la polémica se sumó Gerardo Huesen, también miembro de la bancada libertaria en Diputados. “Abad quiere más ayuda de la que ya le dio el Gobierno nacional, y que le gestionó Lisandro Catalán (el mismo al que le está pidiendo ayuda nuevamente)”, aseveró el bandeño. Y recomendó al ministro de Economía “que aprenda del Gobierno nacional”. “Bajen impuestos y cargas tributarias, achiquen el Estado (saquen a los ñoquis y punteros que tienen) y no gasten en festivales ni en propaganda política. Eso sería un buen inicio”, planteó.
“Es una vergüenza”
El ex legislador bussista aseveró que “es lamentable ver el estado en el que se encuentra Tucumán”. “Comunas donde duele el alma ver cómo vive la gente: vecinos con una olla recolectando agua como pueden. Llueve y la provincia queda bajo el agua. Calles destruidas por todos lados”, sostuvo Huesen. Y añadió que “el gobierno provincial y los responsables de los últimos 40 años -los mismos que nos llevaron a esta decadencia- siguen haciendo lo único que saben: echarle la culpa a otro y negar la realidad”.
“Festejan la pobreza con políticas alimentarias que solo delatan lo mal que estamos; y dicen que el gasto público no es el problema. Es una vergüenza”, manifestó el diputado por La Libertad Avanza.