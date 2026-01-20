“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

A la polémica se sumó Gerardo Huesen, también miembro de la bancada libertaria en Diputados. “Abad quiere más ayuda de la que ya le dio el Gobierno nacional, y que le gestionó Lisandro Catalán (el mismo al que le está pidiendo ayuda nuevamente)”, aseveró el bandeño. Y recomendó al ministro de Economía “que aprenda del Gobierno nacional”. “Bajen impuestos y cargas tributarias, achiquen el Estado (saquen a los ñoquis y punteros que tienen) y no gasten en festivales ni en propaganda política. Eso sería un buen inicio”, planteó.