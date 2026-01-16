Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Estudiantes, contra la reforma laboral

Dirigentes de la Juventud del PTS, junto a la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y otras organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias llevaron adelante una intervención callejera que consistió en la colocación de pasacalles y pancartas en distintos puntos estratégicos, como el puente de la calle Marco Avellaneda.