Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, cargó contra las políticas alimentarias del Poder Ejecutivo, tras el balance del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, sobre los distintos programas durante 2025.
“El Gobierno provincial festeja que realizó un gasto de $130.000 millones en ‘ayuda social’ y que alcanzó a 400.000 personas. Y esto lo quieren vender como inversión”, aseguró el ex bussista.
Y enfatizó: “No, señores; es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. ¡Festejan tener que atender a más pobres!”. Y agregó: “queda poco para 2027. Fin”.
Estudiantes, contra la reforma laboral
Dirigentes de la Juventud del PTS, junto a la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y otras organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias llevaron adelante una intervención callejera que consistió en la colocación de pasacalles y pancartas en distintos puntos estratégicos, como el puente de la calle Marco Avellaneda.
“Quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores y como estudiantes no queremos esta reforma”, aseguró Genaro Timo (PTS), alumno de Historia.