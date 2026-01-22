El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El posteo de Ulises Jaitt se llenó de respuestas que reivindicaron la figura de su hermana. Entre los mensajes más repetidos se leía: “Esta mujer tenía la posta de todo”, “Los conocía bien a todos”, “Ella incomodaba y lo sigue haciendo” y “Tenía más datos que cualquiera”. También hubo quienes señalaron: “Una sabia, lo predijo todo” y “Pobre Natacha, decía verdades que nadie quería escuchar”.