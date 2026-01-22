Secciones
El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Un antiguo mensaje de Natacha Jaitt volvió a viralizarse luego de que Ulises Jaitt lo compartiera en redes, reavivando la polémica por una referencia directa a Luciano Castro y Sabrina Rojas.

Hace 49 Min

Un viejo tuit de Natacha Jaitt volvió a ganar protagonismo en las redes sociales luego de que su hermano, Ulises Jaitt, decidiera reflotarlo. El mensaje, publicado originalmente en 2019, hacía referencia directa a Luciano Castro y Sabrina Rojas y, pese al paso del tiempo, volvió a generar un fuerte impacto entre los usuarios.

En el texto, Natacha escribía sin rodeos: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”. La frase, que en su momento no tuvo mayor repercusión, se viralizó en cuestión de horas tras ser compartida nuevamente por Ulises.

La reacción en redes fue inmediata. Decenas de usuarios recordaron el estilo frontal y provocador que caracterizaba a la mediática, destacando que muchos de sus mensajes parecen cobrar sentido con el paso del tiempo. “Los tuits de Natacha siempre vuelven”, comentaron algunos internautas, mientras otros remarcaron su capacidad para incomodar al mundo del espectáculo.

El posteo de Ulises Jaitt se llenó de respuestas que reivindicaron la figura de su hermana. Entre los mensajes más repetidos se leía: “Esta mujer tenía la posta de todo”, “Los conocía bien a todos”, “Ella incomodaba y lo sigue haciendo” y “Tenía más datos que cualquiera”. También hubo quienes señalaron: “Una sabia, lo predijo todo” y “Pobre Natacha, decía verdades que nadie quería escuchar”.

