Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

“Fui miembro del glorioso Ejército Argentino, pero pedí la baja por ser uno de los tantos desilusionados por las políticas que tuvieron los presidentes (Carlos) Menem y (Néstor) Kirchner con las Fuerzas Armadas”, sostuvo Sosa. También relató cuándo y por qué se integró a la Legión Extranjera, un cuerpo de comando del Ejército francés.