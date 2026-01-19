Sáenz se reunió con Santilli por la reforma laboral: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este lunes un encuentro en Salta con Sáenz en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional viene desarrollando junto a los mandatarios provinciales, se informó oficialmente."Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, el titular de Interior y el gobernador valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral", informó la cartera de Interior.