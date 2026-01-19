Secciones
Sáenz se reunió con Santilli por la reforma laboral: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, aseguró el mandatario salteño.

Sáenz se reunió con Santilli por la reforma laboral: "Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar"
Hace 37 Min

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respaldó la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei al asegurar que hay "voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este lunes un encuentro en Salta con Sáenz en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional viene desarrollando junto a los mandatarios provinciales, se informó oficialmente."Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, el titular de Interior y el gobernador valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral", informó la cartera de Interior.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó Santilli.

Por su parte, Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, agregó el mandatario salteño.

“Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”, concluyó Sáenz.

