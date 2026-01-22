Secciones
EconomíaNoticias económicas

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Ante los líderes mundiales, el Presidente sepultó la idea de que el fin justifica los medios. Expuso los resultados de su gestión desde 2023.

casa rosada casa rosada
Hace 4 Hs

El presidente Javier Milei cumplió, al pie de la letra, el libreto que llevó a Davos (Suiza). En su mensaje en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el mandatario argentino defendió el capitalismo, embistió contra el socialismo, ponderó las acciones realizadas desde que asumió la Presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2023, y hasta se atrevió a sepultar las ideas de Maquiavelo respecto de que las políticas públicas deben sacrificar valores éticos en nombre de la eficiencia. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, fue la definición que lanzó ante líderes políticos y empresariales del planeta.

El jefe de Estado argentino afirmó que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”, remarcó al exponer en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se realiza bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

El Presidente sostuvo que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”. En ese marco, advirtió que dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas injustas que conducen al colapso no solo económico, sino también social, con el riesgo de poner en peligro a la propia civilización occidental.

Por el contrario, volvió a cuestionar al socialismo y aseguró que las agendas impulsadas desde organismos internacionales “no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante”. Citó a Thomas Sowell (historiador económico estadounidense que, entre otras obras, escribió “Falacias de la Justicia Social”) y afirmó que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”. Como ejemplo, mencionó a Venezuela, donde señaló una caída del producto bruto interno y el establecimiento de una “narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo el continente”. En esta orientación, Milei volvió a encolumnarse geopolíticamente con el presidente Donald Trump.

Fiel a su estilo, el mandatario argentino cuestionó de manera directa la intervención estatal en la economía. “No hay motivos que justifiquen la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad”, afirmó, y agregó que “al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae”. En ese sentido, sentenció: “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”.

Reformas

En otro tramo párrafo de su mensaje ante empresarios y líderes políticos globales, Milei destacó el volumen de reformas impulsadas desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2023. “Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales”, afirmó, y definió ese proceso como “Make Argentina Great Again”, aquel lema popularizado por Trump (“Make America great again”). A modo de ejemplo, señaló que en sus dos años de gestión se extirpó un déficit fiscal del 15% del Producto Bruto Interno (PBI), se redujo la inflación del 300% al 30%, cayó el riesgo país en 2.500 puntos básicos y la pobreza descendió del 57% al 27%, como resultado de políticas públicas guiadas por valores éticos y morales.

Más adelante, el jefe de Estado valoró la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al afirmar que a los sectores vulnerables “hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, motivarlos a que creen su propia empresa”.

Finalmente, concluyó que “el mundo ha comenzado a despertar” y que la mejor prueba de ello es lo que ocurre en América, con el renacer de las ideas de la libertad. El mandatario viajó al Foro acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

casa rosada casa rosada

En Suiza, el presidente de la Nación desarrolla una amplia agenda de reuniones con mandatarios extranjeros, empresarios y medios de comunicación, que concluirá hoy. Se estima que la comitiva nacional retornará mañana a Buenos Aires.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Foro de Davos: Milei abrió su agenda con CEOs de las principales firmas financieras del mundo

Foro de Davos: Milei abrió su agenda con CEOs de las principales firmas financieras del mundo

Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

4

Cartas de lectores: Libertad de expresión

5

Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

6

Cartas de lectores III: La situación de los jubilados

Más Noticias
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios