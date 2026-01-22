"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

El presidente Javier Milei cumplió, al pie de la letra, el libreto que llevó a Davos (Suiza). En su mensaje en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el mandatario argentino defendió el capitalismo, embistió contra el socialismo, ponderó las acciones realizadas desde que asumió la Presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2023, y hasta se atrevió a sepultar las ideas de Maquiavelo respecto de que las políticas públicas deben sacrificar valores éticos en nombre de la eficiencia. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, fue la definición que lanzó ante líderes políticos y empresariales del planeta.