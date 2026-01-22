"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

El presidente Javier Milei cumplió, al pie de la letra, el libreto que llevó a Davos (Suiza). En su mensaje en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, el mandatario argentino defendió el capitalismo, embistió contra el socialismo, ponderó las acciones realizadas desde que asumió la Presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2023, y hasta se atrevió a sepultar las ideas de Maquiavelo respecto de que las políticas públicas deben sacrificar valores éticos en nombre de la eficiencia. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, fue la definición que lanzó ante líderes políticos y empresariales del planeta.
El jefe de Estado argentino afirmó que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”, remarcó al exponer en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se realiza bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.
El Presidente sostuvo que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”. En ese marco, advirtió que dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas injustas que conducen al colapso no solo económico, sino también social, con el riesgo de poner en peligro a la propia civilización occidental.
Por el contrario, volvió a cuestionar al socialismo y aseguró que las agendas impulsadas desde organismos internacionales “no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante”. Citó a Thomas Sowell (historiador económico estadounidense que, entre otras obras, escribió “Falacias de la Justicia Social”) y afirmó que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”. Como ejemplo, mencionó a Venezuela, donde señaló una caída del producto bruto interno y el establecimiento de una “narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo el continente”. En esta orientación, Milei volvió a encolumnarse geopolíticamente con el presidente Donald Trump.
Fiel a su estilo, el mandatario argentino cuestionó de manera directa la intervención estatal en la economía. “No hay motivos que justifiquen la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad”, afirmó, y agregó que “al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae”. En ese sentido, sentenció: “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”.
Reformas
En otro tramo párrafo de su mensaje ante empresarios y líderes políticos globales, Milei destacó el volumen de reformas impulsadas desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2023. “Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales”, afirmó, y definió ese proceso como “Make Argentina Great Again”, aquel lema popularizado por Trump (“Make America great again”). A modo de ejemplo, señaló que en sus dos años de gestión se extirpó un déficit fiscal del 15% del Producto Bruto Interno (PBI), se redujo la inflación del 300% al 30%, cayó el riesgo país en 2.500 puntos básicos y la pobreza descendió del 57% al 27%, como resultado de políticas públicas guiadas por valores éticos y morales.
Más adelante, el jefe de Estado valoró la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al afirmar que a los sectores vulnerables “hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, motivarlos a que creen su propia empresa”.
Finalmente, concluyó que “el mundo ha comenzado a despertar” y que la mejor prueba de ello es lo que ocurre en América, con el renacer de las ideas de la libertad. El mandatario viajó al Foro acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En Suiza, el presidente de la Nación desarrolla una amplia agenda de reuniones con mandatarios extranjeros, empresarios y medios de comunicación, que concluirá hoy. Se estima que la comitiva nacional retornará mañana a Buenos Aires.