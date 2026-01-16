Secciones
Política

Gerardo Huesen le respondió a Federico Masso: “Festejar la pobreza es hipocresía”

“A mí me preocupa la pobreza y trabajo con el gobierno nacional para cambiarla”, afirmó el diputado libertario.

Gerardo Huesen le respondió a Federico Masso: “Festejar la pobreza es hipocresía”
Hace 1 Hs

El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) cuestionó duramente al ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, por sus declaraciones vinculadas a la apertura de comedores en la provincia y lo acusó de naturalizar la pobreza.

“Usted Federico Masso festeja la pobreza y la apertura de comedores. A mí me preocupa la pobreza y trabajo con el gobierno nacional para cambiarla. ¿Quién es el hipócrita?”, afirmó Huesen.

Masso defendió la política alimentaria provincial y cuestionó las críticas libertarias en medio de la situación nacional

Masso defendió la política alimentaria provincial y cuestionó las críticas libertarias en medio de la situación nacional

Desde La Libertad Avanza señalaron que, durante años, la política tradicional convirtió la pobreza en un sistema permanente, utilizando la asistencia social como una bandera discursiva, pero sin generar políticas eficaces que permitan a las familias salir de esa situación. En ese sentido, remarcaron que “la pobreza no se celebra ni se administra. Se combate con políticas serias, crecimiento económico y trabajo genuino. Nuestro objetivo es que los comedores no sean necesarios”.

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Por último, el diputado nacional reafirmó su compromiso de acompañar las políticas impulsadas por el gobierno nacional con el objetivo de dejar atrás el asistencialismo crónico y avanzar hacia un modelo que promueva dignidad, empleo y oportunidades reales para todos los tucumanos.

Temas TucumánFederico MassoGobierno provincialMario Gerardo HuesenLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En 2025 subió un 110% la inversión en programas alimentarios

En 2025 subió un 110% la inversión en programas alimentarios

Federico Pelli apuntó contra Rossana Chahla y denunció un estado de abandono en San Miguel de Tucumán

Federico Pelli apuntó contra Rossana Chahla y denunció un "estado de abandono" en San Miguel de Tucumán

Masso: Atrás de cada tema de seguridad hay un tema de salud mental

Masso: "Atrás de cada tema de seguridad hay un tema de salud mental"

Ignorante y lamesuelas: la respuesta de Alejandro Sangenis a los cuestionamientos de Federico Pelli

"Ignorante y lamesuelas": la respuesta de Alejandro Sangenis a los cuestionamientos de Federico Pelli

“La decadencia de Tucumán tiene nombre y apellido: la política de siempre”, afirmó Catalán

“La decadencia de Tucumán tiene nombre y apellido: la política de siempre”, afirmó Catalán

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
2

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
3

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
4

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”
6

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Más Noticias
Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Mariano Campero afirmó que China “es una oportunidad única para la Argentina”

Mariano Campero afirmó que China “es una oportunidad única para la Argentina”

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Comentarios