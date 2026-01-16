Gerardo Huesen le respondió a Federico Masso: “Festejar la pobreza es hipocresía”

El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) cuestionó duramente al ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, por sus declaraciones vinculadas a la apertura de comedores en la provincia y lo acusó de naturalizar la pobreza.
“Usted Federico Masso festeja la pobreza y la apertura de comedores. A mí me preocupa la pobreza y trabajo con el gobierno nacional para cambiarla. ¿Quién es el hipócrita?”, afirmó Huesen.
Desde La Libertad Avanza señalaron que, durante años, la política tradicional convirtió la pobreza en un sistema permanente, utilizando la asistencia social como una bandera discursiva, pero sin generar políticas eficaces que permitan a las familias salir de esa situación. En ese sentido, remarcaron que “la pobreza no se celebra ni se administra. Se combate con políticas serias, crecimiento económico y trabajo genuino. Nuestro objetivo es que los comedores no sean necesarios”.
Por último, el diputado nacional reafirmó su compromiso de acompañar las políticas impulsadas por el gobierno nacional con el objetivo de dejar atrás el asistencialismo crónico y avanzar hacia un modelo que promueva dignidad, empleo y oportunidades reales para todos los tucumanos.