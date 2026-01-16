Gerardo Huesen le respondió a Federico Masso: “Festejar la pobreza es hipocresía”

Desde La Libertad Avanza señalaron que, durante años, la política tradicional convirtió la pobreza en un sistema permanente, utilizando la asistencia social como una bandera discursiva, pero sin generar políticas eficaces que permitan a las familias salir de esa situación. En ese sentido, remarcaron que “la pobreza no se celebra ni se administra. Se combate con políticas serias, crecimiento económico y trabajo genuino. Nuestro objetivo es que los comedores no sean necesarios”.