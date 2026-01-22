Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

El fiscal Carlos Picón explicó detenidamente cuál es su teoría del crimen de Érika Antonella Álvarez. Informó que la joven fue asesinada en una casa de Yerba Buena. No se determinó aún el móvil del crimen y si contó con la colaboración de otras personas.
1. Érika Antonella Álvarez (25 años) habría concurrido el miércoles 7 a la vivienda ubicada en Frías Silva al 1.300, inmueble que ocupaba ocasionalmente Felipe Sosa. Allí se podrían haber realizado encuentros de no más de cinco personas.
2. Según la acusación, la joven habría sido asesinada a golpes por Sosa entre las tres y las seis de la mañana de ese día. Los representantes del Ministerio Público señalaron que todavía no pudieron establecer el móvil del crimen.
3. El fiscal Carlos Picón indicó que Érika sufrió severas lesiones en la zona cervical, producto de una maniobra conocida como “mata león”. Agregó que personas entrenadas, como sería el caso de Sosa, podrían haberla ejecutado.
4.De acuerdo con la acusación, Sosa ató los pies de la víctima con su cabeza utilizando una piola y cinta de embalar, con el objetivo de trasladarla con mayor facilidad. Elementos de similares características fueron hallados en el departamento del acusado.
5. También el día 7, en un horario aún no establecido, Sosa habría trasladado el cuerpo a un descampado de Manantial Sur, donde fue encontrado por dos mujeres. Los investigadores todavía no pudieron determinar qué vehículo utilizó para transportar el cadáver ni si contó con la colaboración de otra persona.
6. Se sospecha que Sosa habría utilizado una VW Amarok de color azul que sería de su padre. La habría usado para moverse diariamente. Le habría ordenado a un empleado que luego la devolviera.
7. El jueves 8, tras realizar una extracción de $8 millones en un banco, se presentó en una concesionaria para adquirir una motocicleta. Para concretar la operación, además de esa suma en efectivo, entregó otro rodado y un documento por U$S 10.000.
8. El viernes 9, luego de solucionar un desperfecto mecánico, inició su viaje hacia Buenos Aires, donde residen algunos de sus familiares. Por ese motivo, fue buscado en uno de los numerosos countries de esa localidad.
9. Investigadores de la Policía Federal, que trabajaron en conjunto con personal de Homicidios, lo localizaron el viernes 16 en un hotel de Pilar, donde finalmente fue detenido. Al momento de su aprehensión, portaba su pasaporte.