Filtraciones de verano: factores que provocan fisuras en terrazas y balcones

Antes de que el agua ingrese, hay señales tempranas que conviene no pasar por alto: pequeñas líneas capilares, zonas con craquelado, desprendimientos granulares o sellados que comienzan a retraerse, dejando juntas irregulares. Estos indicios se potencian en superficies expuestas al oeste, donde el sol castiga durante horas y la posterior llegada de una lluvia intensa actúa como un shock que acelera cualquier falla previa.