Filtraciones de verano: factores que provocan fisuras en terrazas y balcones

El verano argentino combina radiación UV muy elevada, jornadas de más de 35° y tormentas cada vez más repentinas. Este escenario somete a las superficies exteriores a un nivel de estrés térmico difícil de soportar: los materiales se dilatan, se contraen, se fatigan y terminan desarrollando fallas que muchas veces comienzan siendo invisibles.
Las filtraciones que aparecen en terrazas, balcones y fachadas suelen ser el resultado de semanas de desgaste acumulado.
La evidencia científica acompaña esta tendencia. Una investigación publicada en el sitio Sustainability (MDPI) analizó los efectos del cambio climático sobre materiales de fachada y concluyó que las variaciones extremas de temperatura, humedad y radiación -cada vez más comunes en los veranos actuales- incrementan la degradación de recubrimientos, selladores y estructuras exteriores, favoreciendo la aparición de microfisuras y fallas prematuras.
Los especialistas explican que la exposición prolongada al sol altera el comportamiento de los materiales más habituales.
Las pinturas y recubrimientos pierden resistencia por efecto de los rayos UV, los revoques se deshidratan y generan microfisuras, los morteros pierden cohesión superficial y los selladores rígidos o envejecidos dejan de acompañar el movimiento natural de las superficies.
Antes de que el agua ingrese, hay señales tempranas que conviene no pasar por alto: pequeñas líneas capilares, zonas con craquelado, desprendimientos granulares o sellados que comienzan a retraerse, dejando juntas irregulares. Estos indicios se potencian en superficies expuestas al oeste, donde el sol castiga durante horas y la posterior llegada de una lluvia intensa actúa como un shock que acelera cualquier falla previa.
“El calor extremo genera movimientos que, si no están acompañados por sistemas elásticos, terminan en fisuras, desprendimientos y filtraciones. Son fallas silenciosas que aparecen sin aviso”, señala el equipo técnico de Mapei, empresa productos químicos para la construcción.
Prevenir filtraciones en verano
- Revisar juntas y sellados antes del primer calor
Los encuentros entre materiales -carpinterías, barandas, bordes de balcones- suelen ser los primeros en mostrar microfisuras. Detectarlas temprano evita que el agua ingrese durante las primeras lluvias fuertes.
- Identificar y actuar sobre fisuras activas
Si una fisura cambia de tamaño con la temperatura, requiere un sellado elástico. Y si ya deja pasar agua, la intervención debe ser inmediata para evitar daños mayores.
- Fortalecer superficies fatigadas por la radiación UV
Pinturas resecas, revoques debilitados o morteros ásperos necesitan limpieza, fijación y repintado. El sol extremo aumenta la porosidad, facilitando que la humedad penetre con rapidez.
- Controlar frentes de losas, bordes y esquinas expuestas
Son zonas que concentran esfuerzos térmicos y donde aparecen las fisuras que luego se transforman en filtraciones internas.
- Verificar drenajes y desagües
Los canalones, rejillas y desagües obstruidos derivan el agua hacia lugares donde no debería llegar. Un drenaje limpio evita que caudales repentinos por tormentas generen filtraciones en muros y balcones.
Las fallas más frecuentes suelen estar vinculadas a errores de aplicación: selladores colocados en horas de mucho calor, productos rígidos utilizados en superficies con movimiento, falta de profundidad adecuada en las juntas o materiales sin resistencia UV que se degradan apenas comienza la temporada. “Si una fisura permite el ingreso de agua, la intervención debe ser inmediata. Una pequeña entrada hoy puede transformarse en un daño estructural en semanas”, advierten especiaistas.
Con temperaturas cada vez más extremas y lluvias súbitas, el mantenimiento preventivo deja de ser un consejo y se convierte en una barrera real para evitar filtraciones costosas. Detectar señales tempranas y actuar antes del verano es la forma más eficaz de proteger terrazas, balcones y estructuras.