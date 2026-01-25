Secciones
SociedadClima y ecología

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable y con cielo parcialmente nublado.

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 20 Min

Después de varios días marcados por la inestabilidad, el clima dará un respiro este domingo en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una jornada sin lluvias, ideal para descansar, salir o aprovechar actividades al aire libre.

La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32, en un contexto de cielo parcialmente nublado durante todo el día. Las condiciones se mantendrán estables y no hay probabilidad de precipitaciones, al menos, hasta la noche del lunes.

El paréntesis en las lluvias se presenta como una oportunidad para quienes planean reuniones familiares, paseos, actividades recreativas o simplemente disfrutar de un día distinto tras el mal tiempo de la semana. 

Con calor moderado y sin sobresaltos climáticos, el domingo se perfila como una jornada propicia para recargar energías antes del regreso de la inestabilidad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
1

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”
3

Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027
5

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
6

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

Más Noticias
Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría: los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Comentarios