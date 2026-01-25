La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Después de varios días marcados por la inestabilidad, el clima dará un respiro este domingo en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una jornada sin lluvias, ideal para descansar, salir o aprovechar actividades al aire libre.
La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32, en un contexto de cielo parcialmente nublado durante todo el día. Las condiciones se mantendrán estables y no hay probabilidad de precipitaciones, al menos, hasta la noche del lunes.
El paréntesis en las lluvias se presenta como una oportunidad para quienes planean reuniones familiares, paseos, actividades recreativas o simplemente disfrutar de un día distinto tras el mal tiempo de la semana.
Con calor moderado y sin sobresaltos climáticos, el domingo se perfila como una jornada propicia para recargar energías antes del regreso de la inestabilidad.