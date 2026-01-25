El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha
Un trekking que combina historia jesuítica, selva de yungas y un desafío físico intenso río arriba. Crónica de una expedición hacia una cascada de 30 metros escondida en el sur tucumano, donde el esfuerzo tiene su recompensa.
LA MAGNIFICENCIA DESDE LAS ALTURAS. El entorno natural del sur tucumano se muestra en todo su esplendor e invita silenciosamente a quienes se atrevan a conocerlo en un ideal recorrido con especialistas y sin riesgos. LA GACETA/FOTOS DE MATÍAS VIEITO
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas La Cocha
Lo más popular