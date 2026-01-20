La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica cerró 2025 con una nueva caída en su nivel de producción, con una de las utilizaciones de capacidad instalada más baja desde que se cuenta con registros y una pérdida de puestos de trabajo que en los dos primeros años de la Presidencia de Javier Milei ascendió a 17.000 casos sobre una dotación total de aproximadamente 300.000 empleos.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) indicó en su último informe mensual que la actividad del sector tuvo una caída en diciembre del 1,3% en la comparación mensual y del 7,1% en la interanual.
Con el resultado del último mes, el año culminó con una baja del 0,9% respecto de un 2024 que ya había acusado una caída del 12,1%.
Reclamo por una política industrial
"El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica", señaló el presidente de la Asociación, Elio del Re, quien reiteró el reclamo "indispensable" de la "implementación de una política industrial integral".
Del Re advirtió sobre el impacto de la apertura importadora, con un nivel que "crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional".
"A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera", completó.
Fuentes de Adimra informaron a BAE Negocios que "en lo que va del gobierno de Milei el sector metalúrgico perdió 17 mil puestos de trabajo sobre un total de 300 mil directos", a razón de un empleo por hora.
Como en la pandemia
De esa forma, no solo opera un 19,8% debajo de sus niveles máximos recientes, sino que se encuentra en un nivel "similar a su peor momento de la pandemia en 2020", resaltó la entidad.
La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) profundizó su deterioro ubicándose en 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica que, según la caracterización de Adimra, "refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial".
El desempeño sectorial
El panorama de los sectores que componen la industria metalúrgica "continúa siendo mayoritariamente contractivo", al punto que Maquinaria Agrícola y Carrocerías y Remolques, que habían liderado el repunte del primer semestre, mostraron el mes pasado una caída del 8,5% y una suba del 1,5%, respectivamente, lo que dejó en evidencia tanto una profundización del deterioro como una desaceleración de la actividad.
Para el resto de los sectores, el desempeño fue igualmente negativo, con descensos interanuales en Fundición (-19,8%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%).
"El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico", alertó Adimra, al señalar los resultados negativos en las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria (-6,6%), Energía Eléctrica (-9,3%), Minería (-4,1%), Petróleo y Gas (-6,8%), Consumo Final (-4,3%), Automotriz (-6,5%) y Construcción (-5,1%).
Provincias, empleo e importaciones
En cuanto a la evolución regional, hubo mermas en el nivel de producción en todas las provincias, en un listado en el que Buenos Aires (-9,2%) fue la que acusó la caída más pronunciada, seguida por Córdoba (-8,6%), Santa Fe (-7,3%), Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%).
El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales de 2,5% y con respecto a noviembre no se registraron variaciones.
Por su parte, las importaciones de productos metalúrgicos tuvieron en noviembre (último dato disponible) un incremento interanual de 18,9%, frente a una caída del 10,4% en las exportaciones.
Malas perspectivas
Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras, ya que 8 de cada 10 empresas consultadas por Adimra aseguraron que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses.
En ese contexto, no esperan incrementos en su dotación de personal "e incluso proyectan reducciones", finalizó.