La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica cerró 2025 con una nueva caída en su nivel de producción, con una de las utilizaciones de capacidad instalada más baja desde que se cuenta con registros y una pérdida de puestos de trabajo que en los dos primeros años de la Presidencia de Javier Milei ascendió a 17.000 casos sobre una dotación total de aproximadamente 300.000 empleos.