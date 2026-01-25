Secciones
Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA.

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

Prolijamente encolumnados para la foto, elegantes a más no poder. Así posan el 19 de octubre de 1935 quienes integraban la Comisión Pro Tribunas del Club Atlético Tucumán. un nutrido grupo de socios y socias que estaban dedicados a hacer del estadio de 25 de Mayo y Chile el “Monumental” que hoy conocemos. 

Se les nota el orgullo y la alegría por la inauguración de la tribuna de cemento -llamada en ese momento “prolongación quinta cuadra”-, en el sector sur, sobre la 25 de Mayo. Un partido contra All Boys fue la excusa para la celebración. 

Julio Monti era presidente del “Decano” en ese entonces y uno de los motores de la comisión que durante meses había juntado los fondos para construir las gradas. Mucho de ese dinero surgió de espectáculos programadosen en el cine-teatro Grand Splendid.

Pareceres: investigación básica: la raíz silenciosa del desarrollo

Los que siempre están, sin hacer ruido

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Pocos lo saben: por qué recomiendan limpiar la entrada de la casa con vinagre
¿Cuáles son los tres alimentos que recomiendan evitar en el desayuno?
Cancún, el paraíso estratégicamente ubicado para el Mundial
Por qué el aire acondicionado tiene un modo fan y cómo usarlo correctamente
Un joven de 20 años creó una red que ayuda a chicos a encontrar becas y oportunidades
El home office arrasa: estas son las 15 áreas donde el trabajo remoto crece rápido
Escapadas tranquilas: los pueblos más pequeños de Uruguay para visitar este 2026

Un joven de 20 años creó una red que ayuda a chicos a encontrar becas y oportunidades

Por qué el aire acondicionado tiene un modo fan y cómo usarlo correctamente

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Vacaciones 2026: ¿qué hacer este verano en las provincias vecinas?

No es la natación: esta sencilla actividad es la más indicada para las personas con dolor de rodilla

El home office arrasa: estas son las 15 áreas donde el trabajo remoto crece rápido

La UNESCO abre una oportunidad global para impulsar la libertad artística en 2026

