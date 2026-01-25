Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Prolijamente encolumnados para la foto, elegantes a más no poder. Así posan el 19 de octubre de 1935 quienes integraban la Comisión Pro Tribunas del Club Atlético Tucumán. un nutrido grupo de socios y socias que estaban dedicados a hacer del estadio de 25 de Mayo y Chile el “Monumental” que hoy conocemos.
Se les nota el orgullo y la alegría por la inauguración de la tribuna de cemento -llamada en ese momento “prolongación quinta cuadra”-, en el sector sur, sobre la 25 de Mayo. Un partido contra All Boys fue la excusa para la celebración.
Julio Monti era presidente del “Decano” en ese entonces y uno de los motores de la comisión que durante meses había juntado los fondos para construir las gradas. Mucho de ese dinero surgió de espectáculos programadosen en el cine-teatro Grand Splendid.