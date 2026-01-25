Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

En La Invernada

El 12 de marzo de 2021, un grupo de personas ingresó a la vivienda de Víctor Hugo Brito, donde lo torturaron y lo ejecutaron de un disparo en la nuca. Minutos después, interceptaron a su hijo Gonzalo, de 19 años, cuando se desplazaba en un Volkswagen Gol. El joven fue llevado a un cañaveral, asesinado de un disparo en la cabeza y dejado dentro del vehículo, que luego fue incendiado.