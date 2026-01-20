Seis recomendaciones para operar seguro con billeteras virtuales

Pix es una de las formas más simples y seguras de pagar en Brasil, y su uso se intensifica durante la temporada de vacaciones. En ese contexto, conocer cómo funciona el sistema y qué verificar antes de confirmar cada operación ayuda a pagar con tranquilidad y evitar el uso de efectivo durante el viaje.
Durante el verano, muchos argentinos que viajan a Brasil eligen pagar con Pix a través de cuentas digitales, como Mercado Pago, utilizando saldo disponible en pesos y visualizando el importe en reales y su equivalente antes de confirmar. La operación se acredita al instante y permite resolver compras cotidianas en comercios, ferias y servicios sin necesidad de cambiar divisas.
En temporada alta suelen circular advertencias sobre distintas modalidades de fraude, incluida la conocida en Brasil como “golpe da maquininha”, una práctica en la que el valor de la compra se modifica en la terminal de cobro previo a que se realice el pago, aprovechando la distracción del consumidor. Los pagos con Pix son seguros: la billetera virtual permite validar siempre el monto de la operación antes de confirmar la transacción, lo que reduce este tipo de riesgos.
Estas son algunas recomendaciones simples para usar Pix con tranquilidad durante el viaje:
1) Revisar el monto de la compra previo a confirmar la operación. Al pagar con una cuenta digital, el usuario ve el importe en reales y su equivalente en pesos. Es recomendable prestar atención a que el valor sea el correcto, previo a completar el pago.
2) Si se paga con chave Pix, ingresar manualmente los datos del comercio y revisar el monto. Se sugiere verificar que los datos del destinatario sean correctos antes de realizar la operación.
3) Pedidos de información por llamada o aplicaciones de mensajería suelen ser intentos de suplantación y es recomendable ignorarlos. Si intentan contactarlo desde la aplicación, se realiza a través de los canales oficiales.
4) Configurar alertas en tiempo real. Activar notificaciones para cada consumo permite detectar movimientos inusuales al instante y actuar con rapidez.
5) Ante cualquier movimiento inusual o situación sospechosa, debe denunciarlo a través de su cuenta digital por los canales de ayuda.
6) Mantener el teléfono protegido. Como práctica general, conviene activar las medidas de seguridad disponibles tanto en el equipo como en la cuenta digital —por ejemplo, el uso de reconocimiento facial— y evitar dejar el dispositivo desbloqueado en lugares muy concurridos.