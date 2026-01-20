Seis recomendaciones para operar seguro con billeteras virtuales

En temporada alta suelen circular advertencias sobre distintas modalidades de fraude, incluida la conocida en Brasil como “golpe da maquininha”, una práctica en la que el valor de la compra se modifica en la terminal de cobro previo a que se realice el pago, aprovechando la distracción del consumidor. Los pagos con Pix son seguros: la billetera virtual permite validar siempre el monto de la operación antes de confirmar la transacción, lo que reduce este tipo de riesgos.