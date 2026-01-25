Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

A primera vista, parecería lógico que los aviones que conectan ciudades de América con destinos en Asia tomen el camino más “recto” posible sobre el océano Pacífico. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los vuelos transoceánicos siguen rutas curvas que bordean continentes o pasan por zonas polares, y rara vez trazan una línea directa sobre el mar más grande del planeta. Esta decisión responde a una combinación de factores técnicos, geográficos y de seguridad más complejos de lo que sugiere un mapa convencional.