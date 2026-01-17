El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

La lluvia se vuelve más intensa. Ya pasaron 30 minutos de las 7. Guanco y su sobrino hacen este trabajo todos los días y la regularidad no es un detalle menor. “Si no se la ordeña, puede pasar algo. El ternero toma hasta vaciar las ubres. Se empacha, mucha leche le hace mal”, advierte. El ordeñe diario es una costumbre instalada en el manejo del ganado. No hay excepciones. Cada vaca demanda alrededor de 10 minutos, aunque el tiempo varía según el animal y su comportamiento.