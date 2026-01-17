Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

- Voy a presentar un hybrid set, llevando dos de mis instrumentos analógicos favoritos: la TD-3, que genera bajos y sonidos acid, y la TR-8, una caja de ritmos y samplera que me permite improvisar en vivo sobre los tracks que voy tocando durante toda la noche. La idea es generar un remix constante, sumando groove y energía según el momento. Va a ser un all night long, donde voy a recorrer todas mis facetas: desde sonidos más indie dance y house, pasando por un melodic bien groovero y divertido, para ir de a poco hacia terrenos más minimal techno, indie oscuro y finalmente cerrar con un melodic techno más intenso y un lindo techno para el final.