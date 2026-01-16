¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán transitó la primera quincena de las vacaciones de enero de 2026 con un desempeño turístico estable y picos de alta ocupación durante los fines de semana, según el informe difundido por el Ente de Turismo de la provincia. Los datos oficiales dan cuenta de una fuerte concentración de visitantes en determinados días y de un consumo moderado, en un contexto que combina movimiento turístico, agenda de eventos y cautela en las comparaciones interanuales.
Panorama general
El informe detalla: “Durante la primera quincena de enero, Tucumán reafirmó su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del norte argentino, con altos niveles de ocupación durante los fines de semana, en los cuales se registraron picos superiores al 80%, momento en el que se concentró la mayor afluencia de visitantes en todo el territorio provincial”.
El relevamiento señaló además que la provincia sostuvo a lo largo de todo el período una agenda amplia de propuestas culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas en los distintos destinos.
Según el organismo, esa oferta permitió enriquecer la experiencia de quienes eligieron Tucumán, promover el movimiento interno y fortalecer las economías locales.
Tafí del Valle
Dentro del mapa turístico provincial, Tafí del Valle volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos. “Se consolidó como uno de los destinos más elegidos, registrando una ocupación promedio del 40%, con picos destacados durante los fines de semana, en línea con el buen desempeño general de la temporada estival”, indicó el relevamiento.
En cuanto al impacto económico, el Ente de Turismo estimó que el gasto turístico promedio diario a nivel provincial fue de $83.000 por persona, en Tafí del Valle alcanzó los $90.000.
“En líneas generales, la primera quincena de enero presentó un comportamiento estable y positivo, con una marcada concentración de la demanda durante los fines de semana”, sostuvo el organismo.
La presidenta de la cartera, Inés Frías Silva, explicó que esta dinámica se repite en los distintos puntos de la provincia. “El comportamiento de baja ocupación durante la semana y alta los fines de semana es algo que se repite en los distintos puntos turísticos de la provincia”, afirmó.
Desde el sector privado, Ernesto Gettar, presidente de la Unión Hotelera y Gastronómica de Tucumán, brindó un primer panorama sobre la primera quincena de las vacaciones. Aclaró que los números definitivos se conocerán en los próximos días, aunque adelantó algunas tendencias que se reiteran en varios destinos. “Se nota una baja en el consumo per cápita respecto al año pasado”, precisó.
Gettar señaló que el movimiento se concentra principalmente los fines de semana. “Los fines de semana se trabaja bien, con bastante fuerza, pero después la actividad es muy tranquila”, dijo.
También remarcó que una parte importante de la ocupación corresponde a casas alquiladas y no tanto a hoteles. “Eso es lo que está pasando: se activa únicamente el fin de semana y luego baja mucho”, afirmó.
Al referirse a Tafí del Valle, sostuvo que el comportamiento es similar al de otros destinos de la provincia. En la comparación con el año pasado se mostró cauto.
“Creo que estamos un poco más abajo, pero eso lo voy a poder confirmar cuando tenga los números finales”, expresó. Mencionó además otros centros turísticos como San Javier y El Cadillal y recordó que, históricamente, enero y febrero suelen presentar niveles bajos de ocupación en la capital.
“Este año no va a ser la excepción. Al contrario, será un poco más tranquilo que el año pasado”, señaló. Para el dirigente, el fenómeno excede el ámbito local. “Me parece que esto está pasando en todo el país. Siempre hay excepciones, como la Costa Atlántica, pero aun así la hotelería está muy tranquila”, concluyó.
El comercio
El movimiento concentrado en determinados días también se refleja en la experiencia cotidiana. Martín, taxista, coincidió con ese diagnóstico. “El fin de semana pasado hubo muchísima gente del interior”, comentó.
Desde el comercio, Eugenia, comerciante de Tafí del Valle, realizó un balance de las ventas de la primera quincena y marcó un escenario más moderado que el de 2025. “En promedio se nota menos movimiento. No se vendió mejor que el año pasado”, señaló.
Según explicó, la actividad comercial se intensifica hacia el cierre de la semana. “El movimiento fuerte empieza los viernes y se activa más los sábados y domingos”, indicó.
En su local, dedicado a la venta de recuerdos e indumentaria tradicional, los productos más buscados están vinculados a la identidad local. “Vendemos ropa de gaucho y alpargatas con mayor intensidad en época de festivales”, precisó. También destacó el interés por artículos típicos. “Lo que más compran son recuerdos pequeños”, afirmó.