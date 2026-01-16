¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán transitó la primera quincena de las vacaciones de enero de 2026 con un desempeño turístico estable y picos de alta ocupación durante los fines de semana, según el informe difundido por el Ente de Turismo de la provincia. Los datos oficiales dan cuenta de una fuerte concentración de visitantes en determinados días y de un consumo moderado, en un contexto que combina movimiento turístico, agenda de eventos y cautela en las comparaciones interanuales.