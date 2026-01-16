"El evento termina en la cancha": la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle

En esta edición, el torneo apuesta por la modernización con el lanzamiento de una aplicación propia para "Ios" y "Android", donde se podrá seguir el cronograma, los resultados en vivo y consultar los precios de los puestos gastronómicos. El predio contará con más de 10 "food trucks" y pantallas gigantes para que la gente siga cada encuentro a través de un circuito cerrado.