Secciones
DeportesRugby

"El evento termina en la cancha": la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle

La organización denunció el uso no autorizado de su marca por parte de una fiesta privada, y alertó sobre posibles clausuras y estafas en la venta de entradas.

El evento termina en la cancha: la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle
Hace 2 Hs

A casi dos semanas de que comience una nueva edición del Seven de Tafí del Valle, la organización del evento deportivo más importante del verano tucumano salió a marcar la cancha, pero esta vez por fuera de lo estrictamente deportivo. Cayetano "Tani" Fortino, uno de los organizadores, aclaró que el torneo no cuenta con ninguna fiesta oficial ni "tercer tiempo" nocturno bajo su responsabilidad.

"Queremos aclarar que el Seven termina con la entrega de premios. El último trofeo que se entrega es la Copa de Oro Club LA GACETA y ahí finaliza el evento oficial", explicó Fortino, buscando despejar dudas ante la promoción de un evento privado.

El conflicto por la marca y el riesgo de clausura

La preocupación de los organizadores radica en el uso indebido del nombre y la estética del torneo. Según denunció Fortino, una productora privada está utilizando un logo y nombre similares a la marca registrada "Seven de Tafí del Valle" para vender entradas anticipadas.

Este conflicto no es nuevo: el año pasado ya se registró una situación similar que terminó con la clausura de la fiesta.

Además del problema legal por la marca, Fortino advirtió sobre la situación administrativa del evento privado. "Estuvimos en la Municipalidad de Tafí del Valle y nos informaron que no se pueden realizar fiestas en carpas en esa zona. Estos organizadores planean poner una, por lo que el evento seguramente va a volver a ser clausurado. Directamente están estafando gente", advirtió.

Lo que sí es oficial: tecnología y gastronomía

Para evitar confusiones, desde la organización recordaron que todas las actividades oficiales se concentran en el predio del torneo.

En esta edición, el torneo apuesta por la modernización con el lanzamiento de una aplicación propia para "Ios" y "Android", donde se podrá seguir el cronograma, los resultados en vivo y consultar los precios de los puestos gastronómicos. El predio contará con más de 10 "food trucks" y pantallas gigantes para que la gente siga cada encuentro a través de un circuito cerrado.

En lo estrictamente deportivo, el certamen reunirá a 12 equipos, repartidos equitativamente entre representantes de Tucumán y de otras provincias. La jornada, que comenzará a las 10 incluirá también encuentros de rugby desarrollo y un atractivo duelo de veteranos entre Old Virgins y Liceo Rugby Club.

"Todo lo que ocurra luego de la entrega de premios y fuera del predio oficial no cuenta con nuestro patrocinio. Queremos proteger al público para que no sea engañado", concluyó Fortino.

Temas TucumánTafí del ValleSeven Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nadie corre solo: la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

"Nadie corre solo": la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

¿Cuánto se necesitó en Tucumán para no caer en la pobreza?

¿Cuánto se necesitó en Tucumán para no caer en la pobreza?

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Comentarios