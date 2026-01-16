"El evento termina en la cancha": la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle

A casi dos semanas de que comience una nueva edición del Seven de Tafí del Valle, la organización del evento deportivo más importante del verano tucumano salió a marcar la cancha, pero esta vez por fuera de lo estrictamente deportivo. Cayetano "Tani" Fortino, uno de los organizadores, aclaró que el torneo no cuenta con ninguna fiesta oficial ni "tercer tiempo" nocturno bajo su responsabilidad.
"Queremos aclarar que el Seven termina con la entrega de premios. El último trofeo que se entrega es la Copa de Oro Club LA GACETA y ahí finaliza el evento oficial", explicó Fortino, buscando despejar dudas ante la promoción de un evento privado.
El conflicto por la marca y el riesgo de clausura
La preocupación de los organizadores radica en el uso indebido del nombre y la estética del torneo. Según denunció Fortino, una productora privada está utilizando un logo y nombre similares a la marca registrada "Seven de Tafí del Valle" para vender entradas anticipadas.
Este conflicto no es nuevo: el año pasado ya se registró una situación similar que terminó con la clausura de la fiesta.
Además del problema legal por la marca, Fortino advirtió sobre la situación administrativa del evento privado. "Estuvimos en la Municipalidad de Tafí del Valle y nos informaron que no se pueden realizar fiestas en carpas en esa zona. Estos organizadores planean poner una, por lo que el evento seguramente va a volver a ser clausurado. Directamente están estafando gente", advirtió.
Lo que sí es oficial: tecnología y gastronomía
Para evitar confusiones, desde la organización recordaron que todas las actividades oficiales se concentran en el predio del torneo.
En esta edición, el torneo apuesta por la modernización con el lanzamiento de una aplicación propia para "Ios" y "Android", donde se podrá seguir el cronograma, los resultados en vivo y consultar los precios de los puestos gastronómicos. El predio contará con más de 10 "food trucks" y pantallas gigantes para que la gente siga cada encuentro a través de un circuito cerrado.
En lo estrictamente deportivo, el certamen reunirá a 12 equipos, repartidos equitativamente entre representantes de Tucumán y de otras provincias. La jornada, que comenzará a las 10 incluirá también encuentros de rugby desarrollo y un atractivo duelo de veteranos entre Old Virgins y Liceo Rugby Club.
"Todo lo que ocurra luego de la entrega de premios y fuera del predio oficial no cuenta con nuestro patrocinio. Queremos proteger al público para que no sea engañado", concluyó Fortino.