"Nadie corre solo": la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

La ventaja de correr en equipo

Jimena Frías (30), una de las alumnas de "LS Entrenamientos", cuenta que se trata de disfrutar la experiencia: “Este trabajo es clave para un buen rendimiento durante el año. Si bien es muy duro, venir a realizarlo este fin de semana en Tafí del Valle es una experiencia distinta a lo que uno está acostumbrado. Correr en desnivel es como un desafío para el cuerpo y la mente. Al subir, tus piernas se sienten como si estuvieran trabajando el doble, pero al bajar, es como si estuvieras volando. La adrenalina y la sensación del logro al llegar a la cima son increíbles". "Querer es poder y la mente domina todo una frase que siempre me reitero: en cada kilómetro, ya sea en entrenamiento o carrera : que yo me gano a mi misma, le gano a esa Jimena del pasado", afirma.