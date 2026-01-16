El verano se viste de diseño en Tafí del Valle con una nueva edición de Turismo Moda
El paisaje de Tafí del Valle volverá a convertirse en pasarela este verano con una nueva edición del tradicional desfile organizado por Roberto Pérez Nazar y la agencia New Face, que desde hace 25 años fusiona moda, cultura y turismo en uno de los destinos más elegidos de Tucumán.
El evento se realizará mañana en el hotel Castillo de Piedra, un entorno natural que será intervenido con una importante infraestructura tecnológica, que incluirá escenario, pasarela y tres pantallas LED. “Estamos presentando la sexta edición de Turismo Moda Tafí del Valle. Son 25 años de un desfile magnífico, con algunas interrupciones como la pandemia, pero siempre apostando a la provincia”, explicó a LA GACETA Pérez Nazar.
El organizador destacó que este año el concepto apunta a un Turismo Moda más depurado y refinado, con un formato no multitudinario y acceso mediante invitaciones gratuitas. “Queremos mostrar algo distinto, con un excelente nivel de producción, para exhibir no solo la moda sino también las bellezas naturales que tiene Tafí del Valle”, señaló.
En cuanto a las propuestas sobre la pasarela, adelantó que se presentarán colecciones en distintos bloques, con diseños pret-à-porter (francés para "listo para llevar"), sport, alta noche y trajes de baño, además de una fuerte presencia del trabajo artesanal local. “Lo fundamental es mostrar el talento de la Ruta de los Artesanos, el trabajo de los telares, la randa, las tinturas y los tejidos centenarios propios de Tafí del Valle”, remarcó.
En ese sentido, se refirió a la importancia de visibilizar el trasfondo productivo del sector. “El turismo conoce estas texturas y colores, pero muchas veces no sabe la industria textil que hay detrás. Apostamos desde hace años a revalorizar ese trabajo artesanal, que genera empleo y tiene un enorme valor económico”.
Pérez Nazar también destacó el acompañamiento institucional del Ente Tucumán Turismo, y valoró la visión de sus autoridades para potenciar la articulación entre moda y turismo. “La moda genera trabajo y moviliza la economía. Nosotros la dignificamos desde lo estético y desde lo productivo”, afirmó.
Además, el desfile servirá como plataforma para presentar “Tucumán Destino Bodas”, un proyecto que impulsa el turismo de romance y las bodas de destino. “Estamos trabajando con parejas del exterior que eligen Tucumán para casarse. Eso es un aporte económico y turístico muy importante para la provincia”, explicó, y mencionó experiencias recientes con novios provenientes de Estados Unidos y Europa.
El evento comenzará a las 19, con un sunset musical a cargo del DJ Matías Jiménez, y continuará con el desfile principal. Las invitaciones pueden retirarse en la oficina de Turismo de la Municipalidad de Tafí del Valle o directamente en el Castillo de Piedra.
“Es una apuesta, un desafío y un honor seguir mostrando Tucumán al mundo”, concluyó Pérez Nazar, en la previa de una noche que promete marcar la tendencia de la temporada en los Valles.