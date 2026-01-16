El verano se viste de diseño en Tafí del Valle con una nueva edición de Turismo Moda

En cuanto a las propuestas sobre la pasarela, adelantó que se presentarán colecciones en distintos bloques, con diseños pret-à-porter (francés para "listo para llevar"), sport, alta noche y trajes de baño, además de una fuerte presencia del trabajo artesanal local. “Lo fundamental es mostrar el talento de la Ruta de los Artesanos, el trabajo de los telares, la randa, las tinturas y los tejidos centenarios propios de Tafí del Valle”, remarcó.