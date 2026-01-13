Claudio Fantini: “Trump se ha convertido en un autócrata en gestación”

- Milei profesa una suerte de obsecuencia explícita con Trump, algo que no me parece saludable para la política exterior de la Argentina. Mucho más tratándose de un gobernante tan controversial como el estadounidense. Milei queda pegado a la figura de un autócrata en gestación que está diluyendo la democracia norteamericana desde adentro y que amenaza a Europa con una guerra si no entregan Groenlandia. Trump parece aplicar aquel esquema que popularizó Pablo Escobar Gaviria, “plata o plomo”, que si no me lo venden, lo tomaré lo mismo. El pronunciamiento de los presidentes ante estos hechos que vivimos al iniciarse este 2026 no debe ser personal, porque no es ese su rol. En ese sentido, me parece que Lula ejerce mejor ese rol que el propio Milei. No es que lo aplauda, pero lo que ocurrió el sábado 3 es un hecho trágico porque EEUU hizo una violación flagrante del Derecho Internacional. No es la primera vez, pero lo volvió a hacer; es una verdad objetivamente comprobable. También lo es que el régimen de Maduro era facineroso y criminal, que provocó una diáspora de dimensiones bíblicas, colmando las cárceles de presos políticos e industrializando las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Trump está mostrando que el tema de fondo no era la democracia en peligro en Venezuela, sino el petróleo. Durante la semana que pasó, habló solamente de eso, pero dejó de lado a María Corina Machado, que fue una gran luchadora contra el régimen de Maduro y con resultados favorables. Dejó al rey desnudo en una elección en la que el chavismo no pudo mostrar las actas, ya que había sido derrotado ampliamente en las urnas. Creo que el republicano humilló a Corina, dejando en el poder a los Diosdado Cabello (sigue siendo ministro del Interior), a Vladimir Padrino López, titular de Defensa, a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidenta interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente, y al fiscal general Tarek William Saab. Respecto del posicionamiento de Milei, insisto que un presidente no puede embanderarse con la figura de otro, que es también controversial. No se puede colocar a la diplomacia argentina al servicio de la obediencia personal de Trump. Debería ser más cauto. A Lula, en tanto, puedo cuestionarle el hecho de no asumir un liderazgo en Latinoamérica, a la altura del país que representa que, geográficamente, es el más grande de la región. Debería haber asumido un protagonismo más fuerte en el caso Venezuela, aislando al régimen frente al robo, a cara descubierta, que ha sido la elección. Creo que esa es la deuda del brasileño, que tendrá que hacer una autocrítica.