El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

A tres días de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, los gobiernos de Cuba y Venezuela comenzaron a ponerle nombre y apellido al saldo letal del ataque. En total, se oficializaron las muertes de 55 militares de ambas nacionalidades que formaban parte del anillo de seguridad y la estructura defensiva del régimen.
Este martes, medios oficiales de la isla publicaron los nombres de los 32 militares cubanos abatidos durante el bombardeo y la incursión terrestre en Caracas. El desglose de la lista confirma la injerencia directa de la inteligencia cubana en la protección de Maduro, ya que 21 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior (MININT), incluyendo a tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel), mientras que los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en su mayoría soldados.
Por su parte, el ejército venezolano difundió a través de sus cuentas oficiales en Instagram las esquelas fúnebres de 23 uniformados nacionales.
El dato más impactante de esta nómina es la caída de altos mandos de la Armada, ya que se confirmó la muerte de cinco almirantes, además de 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció el domingo que la custodia personal de Maduro fue asesinada "a sangre fría" por las tropas especiales estadounidenses, en el marco de una ofensiva que incluyó bombardeos en la capital y en otros tres estados.
Maduro ante la justicia en Nueva York
Mientras se cuentan los muertos en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero, ya se encuentran en Nueva York. Ambos comparecieron ante la justicia estadounidense y se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico y terrorismo que se les imputan. "Soy un prisionero de guerra", dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.
"Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana", dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Además, informó la designación de tres fiscales para investigar las "decenas de bajas de inocentes civiles y militares" durante el ataque estadounidense. Se trata de “un crimen de guerra de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", denunció.