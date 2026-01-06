El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

Este martes, medios oficiales de la isla publicaron los nombres de los 32 militares cubanos abatidos durante el bombardeo y la incursión terrestre en Caracas. El desglose de la lista confirma la injerencia directa de la inteligencia cubana en la protección de Maduro, ya que 21 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior (MININT), incluyendo a tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel), mientras que los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en su mayoría soldados.