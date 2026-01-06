Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

La audiencia coincidió con un momento clave en la política venezolana: la instalación del nuevo Parlamento en Caracas. En ese contexto, Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo ante los legisladores. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, agregó. Rodríguez, quien ocupó la vicepresidencia desde 2018 y figuraba como primera en la línea de sucesión, asumió el cargo por orden de la corte suprema por un período de 90 días, prorrogables.