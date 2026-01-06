Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

El ex presidente venezolano Nicolás Maduro continuará detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia celebrada en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente vinculados al narcotráfico.
Maduro fue detenido días atrás en Caracas durante un operativo ejecutado por fuerzas del ejército de Estados Unidos. En su primera comparecencia ante la corte federal, se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos delitos de narcoterrorismo. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que continúa siendo el presidente de Venezuela y denunció que fue víctima de un secuestro durante el procedimiento de captura.
“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, expresó en español ante el tribunal. Luego agregó que fue “secuestrado” en su residencia de Caracas y, al retirarse de la sala, lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. El juez Hellerstein interrumpió su intervención y le indicó que se limitara a confirmar su identidad. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, sostuvo el magistrado. La audiencia contó con traducción simultánea y durante el proceso Maduro tomó notas.
La acusación judicial también alcanza a su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien igualmente se declaró no culpable. Ambos enfrentan cargos por tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos. La nueva acta de inculpación incluye además al hijo del ex dictador, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al ministro del Interior Diosdado Cabello y a un capo narco que permanece prófugo.
La audiencia coincidió con un momento clave en la política venezolana: la instalación del nuevo Parlamento en Caracas. En ese contexto, Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo ante los legisladores. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, agregó. Rodríguez, quien ocupó la vicepresidencia desde 2018 y figuraba como primera en la línea de sucesión, asumió el cargo por orden de la corte suprema por un período de 90 días, prorrogables.
La dirigente fue proclamada en un acto encabezado por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado.
En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la operación militar que derrocó al ex mandatario venezolano se realizó sin la participación del círculo cercano de Maduro, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición. En una entrevista con NBC News, Trump afirmó que no existió comunicación previa con Delcy Rodríguez. “No, eso no es el caso”, respondió al ser consultado sobre una eventual coordinación.
El mandatario republicano sostuvo además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses y anticipó que su gobierno evaluará si se mantienen o se levantan las sanciones vigentes contra ella. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, indicó.
Trump insistió en que la acción se llevó a cabo conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo designado para coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.
Durante la misma entrevista, el presidente destacó que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera venezolana en un plazo inferior a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, afirmó.
Las reservas de crudo de Venezuela se estiman en más de 300.000 millones de barriles, lo que representa cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas. Sin embargo, el entusiasmo del líder republicano no fue compartido plenamente por la industria petrolera. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips manifestaron cautela debido al historial de nacionalizaciones y expropiaciones en el país, así como a la persistente inestabilidad política y las sanciones vigentes.
El CEO de Exxon Mobil, Darren Woods, recordó que la compañía sufrió expropiaciones en dos oportunidades y advirtió que la viabilidad económica de un eventual regreso requiere un análisis exhaustivo. En ese marco, la secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará esta semana reuniones con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir posibles estrategias de inversión y reconstrucción.
Trump sostuvo que la recuperación de la industria petrolera venezolana beneficiaría a las empresas estadounidenses y contribuiría a reducir los precios del crudo a nivel global. “Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, al señalar que los valores de la gasolina se encuentran en mínimos desde marzo de 2021. Según explicó, los ingresos potenciales permitirían reembolsar las inversiones realizadas sin comprometer fondos adicionales del gobierno federal.
En cuanto al escenario político interno de Venezuela, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, sostuvo. Además, advirtió que Estados Unidos podría intervenir nuevamente si Delcy Rodríguez dejara de cooperar. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, concluyó.