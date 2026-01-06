Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

El decreto se apoya en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar el estado de conmoción interior o exterior cuando un conflicto pone en riesgo la seguridad nacional. La normativa fija una duración inicial de hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual, y establece límites formales: no pueden suspenderse derechos intangibles como el derecho a la vida, el debido proceso, la prohibición de la incomunicación o la tortura y el derecho a la información.