Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Minutos después de las 9 de la mañana en la Argentina (7.00 hora local), se inició el operativo desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde el líder chavista había sido alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Las imágenes difundidas mostraron el momento en que agentes de la DEA retiraron a Maduro del edificio junto a su esposa, Cilia Flores, y los subieron a una camioneta.