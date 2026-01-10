El Vaticano habría negociado un asilo para Nicolás Maduro en Rusia antes de su captura

Según el reporte, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y figura clave en la diplomacia de la Santa Sede, convocó de urgencia al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, para discutir la situación venezolana. En ese encuentro, Parolin expresó la necesidad de evitar un desenlace violento y presionó a Washington para que evaluara un “camino de escape” que permitiera a Maduro abandonar el poder sin derramamiento de sangre.