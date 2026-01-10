Secciones
Mundo

El Vaticano habría negociado un asilo para Nicolás Maduro en Rusia antes de su captura

The Washington Post reveló que el cardenal Parolin convocó de urgencia al embajador norteamericano ante la Santa Sede en Nochebuena para frenar el ataque.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

Una investigación internacional reveló que el Vaticano se convirtió en uno de los escenarios diplomáticos más activos en los días previos a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Según documentos y fuentes consultadas por The Washington Post, la Santa Sede protagonizó intensas gestiones para buscar una salida pacífica y segura para el líder venezolano.

El corazón de estas gestiones fue una reunión secreta celebrada en la víspera de Nochebuena, en la que altos representantes del Vaticano se reunieron con diplomáticos estadounidenses con el objetivo de explorar opciones alternativas a una intervención militar. 

Según el reporte, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y figura clave en la diplomacia de la Santa Sede, convocó de urgencia al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, para discutir la situación venezolana. En ese encuentro, Parolin expresó la necesidad de evitar un desenlace violento y presionó a Washington para que evaluara un “camino de escape” que permitiera a Maduro abandonar el poder sin derramamiento de sangre.   

De acuerdo con las fuentes consultadas por The Washington Post, el Vaticano incluso planteó la posibilidad de que Maduro fuera acogido en Rusia bajo asilo político, una opción respaldada por Moscú, que incluía garantías de seguridad y la posibilidad de que el líder venezolano pudiera conservar parte de sus recursos económicos fuera de Venezuela. La propuesta buscaba atraer a Maduro hacia una solución negociada y así evitar una mayor escalada del conflicto. 

Durante la reunión, Parolin aseguró a la delegación estadounidense que, aunque estaba claro que Maduro debía dejar el poder, era fundamental ofrecerle un puente seguro para su salida antes de que las tensiones derivaran en confrontación armada. El Vaticano intentó, además, involucrar a otros actores internacionales para facilitar ese proceso diplomático. 

ARCHIVO ARCHIVO

Sin embargo, las gestiones no prosperaron. Según el mismo informe, Maduro rechazó las alternativas planteadas, convencido de que Estados Unidos no emprendería una acción militar directa, incluso cuando se intensificaron los preparativos. Poco más de una semana después de aquella reunión de Nochebuena, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, dejando un saldo significativo de víctimas y desencadenando una nueva etapa de incertidumbre política y regional. 

La Santa Sede, por su parte, emitió un comunicado lamentando la filtración de partes de esas conversaciones confidenciales, subrayando que el objetivo de su diplomacia fue siempre el de evitar violencia y promover el diálogo.

Temas Venezuela Nicolás MaduroEstado de la Ciudad del VaticanoViolenciaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Venezuela, en estado de excepción: controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
5

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Una turista murió tras el ataque de un tiburón en las Islas Vírgenes

Una turista murió tras el ataque de un tiburón en las Islas Vírgenes

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios