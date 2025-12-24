Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Con la temporada cerrada y el Apertura en el horizonte, los clubes de la Liga Profesional activan negociaciones. En el "Decano" se abrió una etapa de decisiones, con bajas confirmadas y varios nombres en análisis.

MERCADO DE PASES. Atlético Tucumán ya sumó a Leonel Di Plácido y Martín Benítez y, mientras termina de cerrar salidas, analiza opciones para reforzar el plantel antes del arranque del Apertura. MERCADO DE PASES. Atlético Tucumán ya sumó a Leonel Di Plácido y Martín Benítez y, mientras termina de cerrar salidas, analiza opciones para reforzar el plantel antes del arranque del Apertura. Prensa AT
Hace 2 Hs

El Trofeo de Campeones cerró el calendario 2025. Ahora los 30 equipos de la Liga Profesional comenzaron el proceso de (re)armado. Aunque la ventana se abrirá oficialmente del 14 de enero al 10 de marzo, varias dirigencias ya negocian y dejan encaminados acuerdos para inscribirlos cuando habilite el registro.

En Tucumán, el foco pasa por Atlético, que ya confirmó dos incorporaciones y, al mismo tiempo, atraviesa días de reordenamiento con salidas y decisiones pendientes.

ALDOSIVI

Altas: Esteban Rolón (libre de Boca).

Interesan: Lucas Rodríguez (libre), Luciano Lollo (Newell’s), Franco Leys (libre) y Joaquín Novillo (libre).

Bajas: Jorge Carranza (retiro), Justo Giani (U. Católica), Gonzalo Mottes, Ayrton Preciado, Tiago Serrago (River/Tigre), Tobías Cervera (Rosario Central), Marcelo Esponda (Newell’s), Ignacio Guerrico, Yonathan Cabral (Atlético Tucumán), Tomás Kummer (Talleres), Tobías Leiva (River), Nahuel González, Giuliano Cerato (Instituto).

Pueden irse: Agustín Palavecino, Natanael Guzmán, Franco Rami, Roberto Bochi, Fernando Román.

Deben volver/definir: Elías Brítez (San Telmo), Emanuel Iñiguez (Monagas).

DT: Guillermo Farré (sigue).

ARGENTINOS JUNIORS

Altas:

Interesan: Enzo Pérez (libre), Gabriel Arias (libre), Lucas Blondel (Boca).

Bajas:

Pueden irse: Alan Lescano, Sergio Romero, Manuel Brondo, Diego Porcel, Hernán López Muñoz.

Deben volver/definir: lista extensa de préstamos (incluye Thiago Santamaría, Francis Mac Allister, Leonel Mosevich, Maxi Romero, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Jonathan Galván, entre otros).

DT: Nicolás Diez (sigue).

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Leonel Di Plácido (libre) y Martín Benítez (Goias).

Interesan: Manuel Brondo (Argentinos) y Luis Ingolotti (libre).

Bajas: Leandro Díaz, Damián Martínez, Guillermo Acosta (todos libres) y Kevin López (regresa a Independiente).

Pueden irse: Miguel Brizuela, Matías Mansilla, Juan González, Maximiliano Villa, Fausto Grillo, Franco Nicola, Carlos Auzqui, Lisandro Cabrera.

Deben volver/definir: Yonathan Cabral (Aldosivi), Rodrigo Morales (Flandria).

DT: Hugo Colace (sigue).

BANFIELD

Altas:

Interesan:

Bajas: Damián Díaz (Guayaquil City), Frank Castañeda (libre).

Pueden irse: Diego Romero, Gonzalo Ríos, Joaquín Pombo, Agustín Obando, Tomás Nasif.

Deben volver/definir: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Federico Medina, Marcos Echeverría, Lautaro Villegas.

DT: Pedro Troglio (sigue).

BARRACAS CENTRAL

Altas: Wilfredo Rivera (libre, Puerto Rico).

Interesan:

Bajas: Javier Ruiz (Independiente), Marcos Ledesma y Manuel Duarte (Defensa y Justicia).

Pueden irse: Nahuel Barrios, Thiago Perugini, Facundo Bruera, Facundo Mater, Gonzalo Morales, Dylan Glaby, Marcelo Miño, Facundo Krüger, Lucas López, Ignacio Tapia.

Deben volver/definir: Bahiano García (Colegiales), Carlos Arce (Los Andes).

DT: Rubén Darío Insua (sigue).

BELGRANO

Altas:

Interesan: Franco Vázquez, Federico Vera, Kevin Gutiérrez, Rodrigo Atencio, Michael Santos.

Bajas: Franco Jara (Instituto), Facundo Quignon, Elías López, Lucas Menossi.

Pueden irse: Bryan Reyna, Lucas Passerini.

Deben volver/definir: Lucas Bustos, Lautaro Pastrán, Tomás Castro, Juan Strumia, Francisco Facello.

DT: Ricardo Zielinski (sigue).

BOCA

Altas:

Interesan: Gastón Hernández, Marino Hinestroza, Alan Lescano, Paulo Dybala.

Bajas: Ignacio Miramón (Lille), Cristian Lema (libre), Esteban Rolón (libre), Frank Fabra (libre).

Pueden irse: Lucas Janson, Javier García, Lucas Blondel, Agustín Martegani.

Deben volver/definir: larga lista de regresos (Jabes Saralegui, Marcelo Weigandt, etc.).

DT: Claudio Úbeda (debe definir).

CENTRAL CÓRDOBA

Altas:

Interesan:

Bajas: Lucas Abascia, José Florentín, David Zalazar, Diego Barrera, Juan Pablo Zozaya y Matías Godoy.

Pueden irse: Franco Alfonso, Gonzalo Trindade, Matías Perelló, entre otros.

Deben volver/definir: Elian Robles (Acassuso).

DT: Lucas Pusineri (nuevo).

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: David Martínez (préstamo de River).

Interesan: Gabriel Arias (libre).

Bajas: Enrique Bologna, Tobías Rubio (Racing), Josué Reinatti (Newell’s), Roberto León (Racing), Rafael Delgado.

Pueden irse: Abiel Osorio, Kevin Gutiérrez.

Deben volver/definir: listado amplio (incluye Marcos Ledesma, Ayrton Portillo, entre otros).

DT: Mariano Soso (sigue).

DEPORTIVO RIESTRA

Altas: José Ingratti (préstamo).

Interesan: Nicolás Watson (Instituto).

Bajas: Pedro Ramírez (Defensa), Jaime Barceló, Nehuén Montoya, Santiago Vera, Brian Guille, Franco Fagúndez.

Pueden irse: Nicolás Benegas, Antony Alonso, Facundo Miño, Mariano Bracamonte, Ariel Muñoz, Juan Carlos Rolón.

Deben volver/definir: Maximiliano Benítez, Samuel Portillo, Gonzalo Bravo.

DT: Gustavo Benítez.

ESTUDIANTES (LP)

Altas:

Interesan: Enzo Pérez y repesca de Matías Mansilla (Atlético).

Bajas: Leonardo Suárez (libre).

Pueden irse: Lucas Alario, Cristian Medina, Ramiro Funes Mori.

Deben volver/definir: Ezequiel Naya, Gonzalo Piñeiro, Axel Atum, Nicolás Fernández, Mateo Schwartz, entre otros.

DT: Eduardo Domínguez (debe definir).

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

Altas:

Interesan: Franco Petroli, Tiago Cravero, Siro Rosané, entre otros

Bajas: Fabio Vázquez, Agustín Fontana, Brian Olivera.

DT: Iván Delfino (sigue).

GIMNASIA (LP)

Altas: Ignacio Fernández (libre) y Alexis Steimbach (regresa).

Interesan: Matías Coccaro, Ignacio Miramón, Milton Casco.

Bajas: Nicolás Garayalde (Vélez), Luis Ingolotti (Atlético), Alejandro Piedrahíta.

Pueden irse: lista amplia.

DT: Fernando Zaniratto (sigue).

GIMNASIA (MENDOZA)

Altas: Luciano Paredes (préstamo) y Juan José Franco (libre).

Interesan: Bernardi, Ortegoza, Quiñónez, Borgogno.

Bajas: Rigamonti, Ciccolini, Nadalin, Servetto, Espósito, Bustos, entre otros.

DT: Ariel Broggi (sigue).

HURACÁN

Altas:

Interesan: Matías Cóccaro, Ignacio Pussetto, Cristian Espinoza, Federico Vera.

Bajas: Wanchope Ábila, Agustín Urzi, Matías Tissera, Tomás Guidara (Lanús).

DT: Diego Martínez (nuevo).

INDEPENDIENTE

Altas:

Interesan: repesca por Javier Ruiz.

Bajas:

Pueden irse: Kevin Lomónaco, Federico Vera, Gabriel Ávalos, Felipe Loyola, Federico Mancuello, Nicolás Freire, Joaquín Blázquez.

Deben volver/definir: Ignacio Maestro Puch, Kevin López, entre otros.

DT: Gustavo Quinteros (sigue).

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Altas:

Interesan: José Florentín.

Bajas: Ezequiel Centurión, Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), entre otros.

Pueden irse: Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti (sigue).

INSTITUTO

Altas: Franco Jara y Lautaro Maldonado.

Interesan: Franco Moyano, Gustavo Abregú, Jonathan Galván, Diego Sosa, Nicolás Morgantini.

Bajas: Franco Díaz (Vélez), Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Juan Franco, Lucas Rodríguez, Joaquín Papaleo.

DT: Daniel Oldrá (sigue).

LANÚS

Altas: Tomás Guidara.

Interesan: Matías Borgogno, Federico Vera, Renzo Bacchia.

Bajas: Armando Méndez (Newell’s).

DT: Mauricio Pellegrino (sigue).

NEWELL’S

Altas:

Interesan:

Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Éver Banega, Lucas Hoyos, Gonzalo Maroni (Boca).

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez (nuevos).

PLATENSE

Altas:

Interesan:

Bajas:

Pueden irse: varios (Ignacio Schor, Ignacio Vázquez, Enzo Roldán, Nicolás Orsini, etc.).

DT: Walter Zunino (nuevo).

RACING

Altas: Baltasar Rodríguez,  Matías Tagliamonte y Tobías Rubio (regresos).

Interesan: Matko Miljevic, Santiago Arias, Lucas Blondel, Marcelo Herrera, Ignacio Malcorra, Eros Mancuso.

Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto (libres).

DT: Gustavo Costas (sigue).

RIVER

Altas: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Ezequiel Centurión (regresa).

Interesan: Jhohan Romaña, Tadeo Allende, Santino Andino.

Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni.

DT: Marcelo Gallardo (sigue).

ROSARIO CENTRAL

Altas:

Interesan: Jeremías Ledesma.

Pueden irse: Alejo Véliz, Santiago López, Juan Manuel Elordi.

DT: Jorge Almirón (nuevo).

SAN LORENZO

Altas:

Interesan: Ignacio Vázquez, Kevin Gutiérrez, Miguel Navarro, Lucas Passerini.

Pueden irse: Jhohan Romaña, Gastón Hernández y varios más.

DT: Damián Ayude (sigue).

SARMIENTO

Altas:

Interesan: Gabriel Alanis, Javier Burrai, Javier Arias.

Bajas: Lucas Pratto, Facundo Roncaglia, Iván Morales y otros.

DT: Facundo Sava (sigue).

TALLERES

Altas: Bruno Barticciotto (regresó).

Interesan: Mateo del Blanco y Franco Petroli.

Bajas: Javier Burrai, Rubén Botta, Juan Portilla (venta).

DT: Carlos Tevez (sigue).

TIGRE

Altas: Tiago Serrago (préstamo).

Bajas: Elías Cabrera (Vélez).

DT: Diego Dabove (sigue).

UNIÓN

Altas:

Interesan: Rodrigo Saravia, Ignacio Malcorra, Renzo Bacchia.

Bajas: Jerónimo Dómina, Matías Tagliamonte (Racing), Lucas Gamba.

DT: Leonardo Madelón (sigue).

VÉLEZ

Altas:

Interesan:
Bajas: Thiago Fernández y Agustín Bouzat.

Pueden irse: Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Michael Santos.

DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).

Temas TucumánClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético TigreRacing ClubClub Atlético IndependienteClub Atlético LanúsClub Estudiantes de La Plata
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Atlético Tucumán todos miran a la Sexta División: la campaña que marcó este 2025 en las divisiones inferiores

En Atlético Tucumán todos miran a la Sexta División: la campaña que marcó este 2025 en las divisiones inferiores

Borja no vestirá la camiseta de Boca: Se va a Cruz Azul y punto final a la novela del mercado

Borja no vestirá la camiseta de Boca: Se va a Cruz Azul y punto final a la novela del mercado

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Vuelve un conocido de la casa: Patricio Aranda es el nuevo refuerzo de Estudiantes

Vuelve un conocido de la casa: Patricio Aranda es el nuevo refuerzo de Estudiantes

Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Comentarios