Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

El Trofeo de Campeones cerró el calendario 2025. Ahora los 30 equipos de la Liga Profesional comenzaron el proceso de (re)armado. Aunque la ventana se abrirá oficialmente del 14 de enero al 10 de marzo, varias dirigencias ya negocian y dejan encaminados acuerdos para inscribirlos cuando habilite el registro.
En Tucumán, el foco pasa por Atlético, que ya confirmó dos incorporaciones y, al mismo tiempo, atraviesa días de reordenamiento con salidas y decisiones pendientes.
ALDOSIVI
Altas: Esteban Rolón (libre de Boca).
Interesan: Lucas Rodríguez (libre), Luciano Lollo (Newell’s), Franco Leys (libre) y Joaquín Novillo (libre).
Bajas: Jorge Carranza (retiro), Justo Giani (U. Católica), Gonzalo Mottes, Ayrton Preciado, Tiago Serrago (River/Tigre), Tobías Cervera (Rosario Central), Marcelo Esponda (Newell’s), Ignacio Guerrico, Yonathan Cabral (Atlético Tucumán), Tomás Kummer (Talleres), Tobías Leiva (River), Nahuel González, Giuliano Cerato (Instituto).
Pueden irse: Agustín Palavecino, Natanael Guzmán, Franco Rami, Roberto Bochi, Fernando Román.
Deben volver/definir: Elías Brítez (San Telmo), Emanuel Iñiguez (Monagas).
DT: Guillermo Farré (sigue).
ARGENTINOS JUNIORS
Altas: —
Interesan: Enzo Pérez (libre), Gabriel Arias (libre), Lucas Blondel (Boca).
Bajas: —
Pueden irse: Alan Lescano, Sergio Romero, Manuel Brondo, Diego Porcel, Hernán López Muñoz.
Deben volver/definir: lista extensa de préstamos (incluye Thiago Santamaría, Francis Mac Allister, Leonel Mosevich, Maxi Romero, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Jonathan Galván, entre otros).
DT: Nicolás Diez (sigue).
ATLÉTICO TUCUMÁN
Altas: Leonel Di Plácido (libre) y Martín Benítez (Goias).
Interesan: Manuel Brondo (Argentinos) y Luis Ingolotti (libre).
Bajas: Leandro Díaz, Damián Martínez, Guillermo Acosta (todos libres) y Kevin López (regresa a Independiente).
Pueden irse: Miguel Brizuela, Matías Mansilla, Juan González, Maximiliano Villa, Fausto Grillo, Franco Nicola, Carlos Auzqui, Lisandro Cabrera.
Deben volver/definir: Yonathan Cabral (Aldosivi), Rodrigo Morales (Flandria).
DT: Hugo Colace (sigue).
BANFIELD
Altas: —
Interesan: —
Bajas: Damián Díaz (Guayaquil City), Frank Castañeda (libre).
Pueden irse: Diego Romero, Gonzalo Ríos, Joaquín Pombo, Agustín Obando, Tomás Nasif.
Deben volver/definir: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Federico Medina, Marcos Echeverría, Lautaro Villegas.
DT: Pedro Troglio (sigue).
BARRACAS CENTRAL
Altas: Wilfredo Rivera (libre, Puerto Rico).
Interesan: —
Bajas: Javier Ruiz (Independiente), Marcos Ledesma y Manuel Duarte (Defensa y Justicia).
Pueden irse: Nahuel Barrios, Thiago Perugini, Facundo Bruera, Facundo Mater, Gonzalo Morales, Dylan Glaby, Marcelo Miño, Facundo Krüger, Lucas López, Ignacio Tapia.
Deben volver/definir: Bahiano García (Colegiales), Carlos Arce (Los Andes).
DT: Rubén Darío Insua (sigue).
BELGRANO
Altas: —
Interesan: Franco Vázquez, Federico Vera, Kevin Gutiérrez, Rodrigo Atencio, Michael Santos.
Bajas: Franco Jara (Instituto), Facundo Quignon, Elías López, Lucas Menossi.
Pueden irse: Bryan Reyna, Lucas Passerini.
Deben volver/definir: Lucas Bustos, Lautaro Pastrán, Tomás Castro, Juan Strumia, Francisco Facello.
DT: Ricardo Zielinski (sigue).
BOCA
Altas: —
Interesan: Gastón Hernández, Marino Hinestroza, Alan Lescano, Paulo Dybala.
Bajas: Ignacio Miramón (Lille), Cristian Lema (libre), Esteban Rolón (libre), Frank Fabra (libre).
Pueden irse: Lucas Janson, Javier García, Lucas Blondel, Agustín Martegani.
Deben volver/definir: larga lista de regresos (Jabes Saralegui, Marcelo Weigandt, etc.).
DT: Claudio Úbeda (debe definir).
CENTRAL CÓRDOBA
Altas: —
Interesan: —
Bajas: Lucas Abascia, José Florentín, David Zalazar, Diego Barrera, Juan Pablo Zozaya y Matías Godoy.
Pueden irse: Franco Alfonso, Gonzalo Trindade, Matías Perelló, entre otros.
Deben volver/definir: Elian Robles (Acassuso).
DT: Lucas Pusineri (nuevo).
DEFENSA Y JUSTICIA
Altas: David Martínez (préstamo de River).
Interesan: Gabriel Arias (libre).
Bajas: Enrique Bologna, Tobías Rubio (Racing), Josué Reinatti (Newell’s), Roberto León (Racing), Rafael Delgado.
Pueden irse: Abiel Osorio, Kevin Gutiérrez.
Deben volver/definir: listado amplio (incluye Marcos Ledesma, Ayrton Portillo, entre otros).
DT: Mariano Soso (sigue).
DEPORTIVO RIESTRA
Altas: José Ingratti (préstamo).
Interesan: Nicolás Watson (Instituto).
Bajas: Pedro Ramírez (Defensa), Jaime Barceló, Nehuén Montoya, Santiago Vera, Brian Guille, Franco Fagúndez.
Pueden irse: Nicolás Benegas, Antony Alonso, Facundo Miño, Mariano Bracamonte, Ariel Muñoz, Juan Carlos Rolón.
Deben volver/definir: Maximiliano Benítez, Samuel Portillo, Gonzalo Bravo.
DT: Gustavo Benítez.
ESTUDIANTES (LP)
Altas: —
Interesan: Enzo Pérez y repesca de Matías Mansilla (Atlético).
Bajas: Leonardo Suárez (libre).
Pueden irse: Lucas Alario, Cristian Medina, Ramiro Funes Mori.
Deben volver/definir: Ezequiel Naya, Gonzalo Piñeiro, Axel Atum, Nicolás Fernández, Mateo Schwartz, entre otros.
DT: Eduardo Domínguez (debe definir).
ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)
Altas: —
Interesan: Franco Petroli, Tiago Cravero, Siro Rosané, entre otros
Bajas: Fabio Vázquez, Agustín Fontana, Brian Olivera.
DT: Iván Delfino (sigue).
GIMNASIA (LP)
Altas: Ignacio Fernández (libre) y Alexis Steimbach (regresa).
Interesan: Matías Coccaro, Ignacio Miramón, Milton Casco.
Bajas: Nicolás Garayalde (Vélez), Luis Ingolotti (Atlético), Alejandro Piedrahíta.
Pueden irse: lista amplia.
DT: Fernando Zaniratto (sigue).
GIMNASIA (MENDOZA)
Altas: Luciano Paredes (préstamo) y Juan José Franco (libre).
Interesan: Bernardi, Ortegoza, Quiñónez, Borgogno.
Bajas: Rigamonti, Ciccolini, Nadalin, Servetto, Espósito, Bustos, entre otros.
DT: Ariel Broggi (sigue).
HURACÁN
Altas: —
Interesan: Matías Cóccaro, Ignacio Pussetto, Cristian Espinoza, Federico Vera.
Bajas: Wanchope Ábila, Agustín Urzi, Matías Tissera, Tomás Guidara (Lanús).
DT: Diego Martínez (nuevo).
INDEPENDIENTE
Altas: —
Interesan: repesca por Javier Ruiz.
Bajas: —
Pueden irse: Kevin Lomónaco, Federico Vera, Gabriel Ávalos, Felipe Loyola, Federico Mancuello, Nicolás Freire, Joaquín Blázquez.
Deben volver/definir: Ignacio Maestro Puch, Kevin López, entre otros.
DT: Gustavo Quinteros (sigue).
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Altas: —
Interesan: José Florentín.
Bajas: Ezequiel Centurión, Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), entre otros.
Pueden irse: Sebastián Villa.
DT: Alfredo Berti (sigue).
INSTITUTO
Altas: Franco Jara y Lautaro Maldonado.
Interesan: Franco Moyano, Gustavo Abregú, Jonathan Galván, Diego Sosa, Nicolás Morgantini.
Bajas: Franco Díaz (Vélez), Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Juan Franco, Lucas Rodríguez, Joaquín Papaleo.
DT: Daniel Oldrá (sigue).
LANÚS
Altas: Tomás Guidara.
Interesan: Matías Borgogno, Federico Vera, Renzo Bacchia.
Bajas: Armando Méndez (Newell’s).
DT: Mauricio Pellegrino (sigue).
NEWELL’S
Altas: —
Interesan: —
Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Éver Banega, Lucas Hoyos, Gonzalo Maroni (Boca).
DT: Favio Orsi y Sergio Gómez (nuevos).
PLATENSE
Altas: —
Interesan: —
Bajas: —
Pueden irse: varios (Ignacio Schor, Ignacio Vázquez, Enzo Roldán, Nicolás Orsini, etc.).
DT: Walter Zunino (nuevo).
RACING
Altas: Baltasar Rodríguez, Matías Tagliamonte y Tobías Rubio (regresos).
Interesan: Matko Miljevic, Santiago Arias, Lucas Blondel, Marcelo Herrera, Ignacio Malcorra, Eros Mancuso.
Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto (libres).
DT: Gustavo Costas (sigue).
RIVER
Altas: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Ezequiel Centurión (regresa).
Interesan: Jhohan Romaña, Tadeo Allende, Santino Andino.
Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni.
DT: Marcelo Gallardo (sigue).
ROSARIO CENTRAL
Altas: —
Interesan: Jeremías Ledesma.
Pueden irse: Alejo Véliz, Santiago López, Juan Manuel Elordi.
DT: Jorge Almirón (nuevo).
SAN LORENZO
Altas: —
Interesan: Ignacio Vázquez, Kevin Gutiérrez, Miguel Navarro, Lucas Passerini.
Pueden irse: Jhohan Romaña, Gastón Hernández y varios más.
DT: Damián Ayude (sigue).
SARMIENTO
Altas: —
Interesan: Gabriel Alanis, Javier Burrai, Javier Arias.
Bajas: Lucas Pratto, Facundo Roncaglia, Iván Morales y otros.
DT: Facundo Sava (sigue).
TALLERES
Altas: Bruno Barticciotto (regresó).
Interesan: Mateo del Blanco y Franco Petroli.
Bajas: Javier Burrai, Rubén Botta, Juan Portilla (venta).
DT: Carlos Tevez (sigue).
TIGRE
Altas: Tiago Serrago (préstamo).
Bajas: Elías Cabrera (Vélez).
DT: Diego Dabove (sigue).
UNIÓN
Altas: —
Interesan: Rodrigo Saravia, Ignacio Malcorra, Renzo Bacchia.
Bajas: Jerónimo Dómina, Matías Tagliamonte (Racing), Lucas Gamba.
DT: Leonardo Madelón (sigue).
VÉLEZ
Altas: —
Interesan: —
Bajas: Thiago Fernández y Agustín Bouzat.
Pueden irse: Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Michael Santos.
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).