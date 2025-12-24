Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

La temporada 2025 ya quedó atrás y, con el objetivo del ascenso a la Primera División en el horizonte, los clubes de la Primera Nacional empezaron a reordenarse. Algunos apuraron refuerzos y cambios de DT; otros primero hicieron limpieza y recién ahora abren negociaciones.
En Tucumán, la lupa está sobre San Martín, que por ahora no tiene jugadores confirmados pero sí una lista repleta de salidas y varios apellidos que aparecen como posibilidades para empezar a darle forma al nuevo ciclo.
A continuación, un repaso club por club, con altas confirmadas, bajas, negociaciones en curso y jugadores en carpeta.
San Martín (Tucumán)
ALTAS: Andrés Yllana (DT).
BAJAS: Juan Cuevas, Mauro González, Aarón Spetale, Lautaro Taboada, Gabriel Hachen, Leonardo Monje, Nahuel Cainelli, Franco Quiroz (All Boys), Mariano Campodónico (DT), Federico Murillo (San Martín SJ), Juan Cruz Esquivel, Mauro Osores.
EN LA MIRA: Jorge “Tucu” Juárez, Luciano Ferreyra, Víctor Salazar, regreso de Lucas Diarte.
Acassuso
ALTAS: Patricio Pérez (Fénix).
BAJAS: –
EN LA MIRA: –
Agropecuario
ALTAS: Lorenzo Barrera (Racing).
BAJAS: Alejandro Melo (Estudiantes), Fernando Miranda (Colegiales), Enzo Silcan (Almagro), Milton Leyendeker (Chacarita), Juan Pablo Noce (All Boys), Gustavo Areco.
EN LA MIRA: –
All Boys
ALTAS: Emiliano Purita (Arsenal), Franco Quiroz (San Martín Tucumán), Ariel Torres (Sportivo Italiano), Santiago Apa (Chacarita), Juan Pablo Noce (Agropecuario), Matías Rodríguez (Chacarita), Brandon López (Brown de Adrogué).
BAJAS: Facundo Butti, Tobías Bovone, Axel Abet, Alexis Vega, Julián Ceballos, Juan Salas, Julián Veinticinco, Benjamín González, Ezequiel Ramírez, Leandro Desábato, Roberto Ramírez (Godoy Cruz), Tiago Libares (Deportivo Laferrere).
EN LA MIRA: –
Almagro
ALTAS: Gabriel Gómez (DT), Oscar Belinetz (Quilmes), Julián Marchioni, Enzo Silcan (Agropecuario), Matías Cortave (Dep. Morón), Francisco Marco (Los Andes), Franco Bustamante (Flandria).
BAJAS: Ángel González, Patricio Cucchi, Lucas Baldunciel, Carlo Lattanzio, Ariel Chaves, Lauro Gamba, Nazareno Diosquez, Ramiro Ríos, Maximiliano Luayza, Axel Rodríguez, Facundo Quiroga, Christian Limousin, Andrés Montenegro (DT), Marcos Pinto, Luis Jerez Silva, Ulises Yegros, Tomás Castro Ponce, Renzo Conechny.
EN LA MIRA: –
Almirante Brown
ALTAS: Javier Martínez (Mitre SDE), Gustavo Cabral (Pachuca), Santiago Vera (Dep. Riestra).
BAJAS: Ramón González Herrero (Dep. Riestra), Santiago Villalba (Chaco For Ever), Juan Manuel Vázquez (Los Andes), Diego García.
EN LA MIRA: –
Atlanta
ALTAS: Cristian Pellerano (DT), Gustavo Mendoza (Def. de Belgrano), Alejandro Quintana (Gimnasia Jujuy), Federico Castro (Patronato), Jeremías Rodríguez Puch (Gimnasia Mendoza).
BAJAS: Santiago Coronel, Leonardo Flores, Jonatan Bauman, Jorge Valdez Chamorro, Lucas Ambrogio, Nicolás Tolosa, Tomás Díaz, Rodrigo Ramírez (Nueva Chicago), José Gómez, Luis García (DT, Nueva Chicago), Fausto Montero (Dep. Maipú), Guillermo Ferracuti (Nueva Chicago), Jonathan Dellarossa (Def. de Belgrano), Caín Fara.
EN LA MIRA: –
Atlético Güemes
ALTAS: Juan Vita (DT), Thomas Amilivia, Facundo Melillan, Tomás Oneto, Marcelo Benítez, Emilio Lazza, Tomás Palleres, Leandro Finochietto, Gianfranco Baier, Franco Bergés, Alan González.
BAJAS: Federico López, Julián Gauna, Mariano Bettini, Brian Machuca, Germán Lesman, Lucas Chiozza, Nahuel Pezzini, Maximiliano Álvarez, Nicolás Monserrat, Miguel Acosta, Gonzalo Papa, Mauro Albertengo, Pablo Palacios Alvarenga, Axel Oyola, Mauro Leguiza, Fernando González, Thobias Arévalo.
EN LA MIRA: –
Atlético Rafaela
ALTAS: –
BAJAS: –
EN LA MIRA: –
Central Norte (Salta)
ALTAS: Adrián Bastía (DT), Francisco Borda (El Linqueño).
BAJAS: Alan González, Tomás Berra, Juan Alvacete, Joaquín Vaquero, Santiago Rinaudo, Iván Regules, Tiago Banega, Facundo Romero, Nicolás Genes, Diego Magno, Rodrigo Acosta, Diego Ledesma, Emiliano Blanco, Pablo Fornasari (DT), Franco Tisera (San Telmo), Carlos Battigelli, Luciano Ferreyra (San Martín Tucumán?).
EN LA MIRA: –
Chacarita Juniors
ALTAS: Matías Módolo (DT), Tomás Pérez Serra, Sebastián Anchoverri, Lucas Bustos, Julián Velázquez, Milton Leyendeker.
BAJAS: Carlos Mayor (DT), Ramiro Costa, Agustín Araujo, Nicolás Avellaneda, Santiago Apa, Valentín Gargiulo, Leandro Ciccolini, Federico Bravo, Juan Pablo Redondo, Matías Rodríguez, Matías Balderrama, Hernán Rivero, Maico Quiroz, Federico Andueza, Gonzalo Errecalde, Tobías Fernández, Alejandro Rébola, Agustín Quiroga, Ricardo Blanco, Víctor Figueroa, Antonio Napolitano, Lucas Brochero, Nicolás Cháves.
EN LA MIRA: –
Chaco For Ever
ALTAS: Tomás Bolzicco, Andrés Lioi, Gabriel Ramírez, Santiago Villalba, Lucas Pruzzo.
BAJAS: Matías Romero, Gonzalo Cañete, Brandon Obregón, Ramiro Fernández, Franco Perinciolo, Mauricio Rosales, Jonatan Fleita, Maximiliano Romero.
EN LA MIRA: –
Ciudad de Bolívar
ALTAS: –
BAJAS: Ramiro Biscardi, Gonzalo Laborda, Renso Pérez, Gonzalo Schonfeld, Pedro Galván, Esteban Cardozo, Diego Dotti, Brian Visser, Luciano Lapetina, Javier Pereyra, Martín Pucheta.
EN LA MIRA: –
Colegiales
ALTAS: Mauro Albertengo, Leonel Ortiz, Mateo Mamani, Ignacio Buenrostro, Tomás Buenrostro, Fernando Miranda, Gustavo Calderari, Leonardo González, Juan Pablo López.
BAJAS: Mauricio Bermejo, Andrés Lioi, Matías Ferreira, Martín Rodríguez, Valentín Robaldo.
EN LA MIRA: –
Colón
ALTAS: Leandro Allende, Matías Budiño.
BAJAS: Joel Soñora, José Barreto, Cristian García, Marcos Díaz, Federico Jourdan, Facundo Sánchez, Brian Negro, Luis Rodríguez, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Gonzalo Soto, Oscar Garrido, Facundo Taborda.
EN LA MIRA: –
Defensores de Belgrano
ALTAS: Juan Monteagudo, Fabián Sánchez, Alan Pérez, Diego Magallanes, Leandro Ciccolini, Jonathan Dellarossa.
BAJAS: Juan Pablo Segovia, Emiliano Vecchio, Matías Laba, Gustavo Mendoza, Fernando Rodríguez, Cristian Sánchez.
EN LA MIRA: –
Deportivo Madryn
ALTAS: Cristian Díaz (DT), Julián Cosi, Rodrigo Ayala, Nicolás Ortíz, Camilo Machado, Gabriel Gudiño, Matías Montero, Facundo Ospitaleche.
BAJAS: Leandro Gracián (DT), Pedro Velurtas, Juan Bautista Cascini, Abel Bustos, Juan Galeano, Pablo Minissale, Bruno Juncos, Nicolás Mana, Lucas Pruzzo.
EN LA MIRA: –
Deportivo Maipú
ALTAS: Juan Gobetto, Luis Felipe Rivarola, Fausto Montero, Agustín Pavón.
BAJAS: Lucas Vallejo, Rubens Sambueza, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Luciano Paredes, Ignacio Pietrobono, Emiliano Ozuna.
EN LA MIRA: –
Deportivo Morón
ALTAS: Thiago Lauro, Tomás Ramírez, Matías Benítez, Franco Toloza, Franco Fagundez.
BAJAS: Yair González, Fabricio Sanguinetti, Ivo Costantino, Matías Cortave, Jonathan Berón, Emilio Lazza, Emiliano Franco, Ramiro Fergonzi, Leandro Finochietto.
EN LA MIRA: Leonel Cardozo (Lanús).
Estudiantes
ALTAS: Alejandro Melo, Federico Sena, Facundo Ardiles.
BAJAS: Gonzalo Berterame, Santiago Borges, Mateo Acosta, Nicolás Ortíz, Iván Casco, Matías Budiño, Delfor Minervino, Manuel Vargas, Hugo Silva.
EN LA MIRA: –
Ferro Carril Oeste
ALTAS: Gustavo Canto, Emanuel Dening, Mateo Acosta, Emiliano Ozuna, Fernando Torrent.
BAJAS: Martín Vallejos, Alan Lorenzo, Facundo Rivero, Lázaro Romero, Pablo Palacio, Patricio Boolsen, Sergio Quiroga, Gabriel Ramírez, Franco Meritello, Julián Cosi, Rodrigo Ayala, Mateo Monserrat, Diego Diellos, Gerónimo Tomasetti.
EN LA MIRA: –
Ferrocarril Midland
ALTAS: Jeremías Perales, Mauro Leguiza, Elías Torancio, Santiago García, Valentín Gargiulo, Pablo Casarico, Matías Flores, Santino Primante.
BAJAS: Cristian Chávez, Juan Goyeneche, Eugenio Olivera, Lautaro Maldonado, Santiago Monzón, Ignacio Loccizano, Francisco Molina, Federico Cataldi.
EN LA MIRA: –
Gimnasia (Jujuy)
ALTAS: Hernán Pellerano (DT), Claudio Pombo, Delfor Minervino.
BAJAS: Matías Módolo (DT), Alejandro Quintana, Jeremías Perales, Sebastián Anchoverri, Matías Noble, Gustavo Fernández.
EN LA MIRA: –
Gimnasia y Tiro (Salta)
ALTAS: Joaquín Papaleo.
BAJAS: Walter Busse, Federico Abadía, José Méndez, Facundo Heredia, Isaac Monti, Daniel Villalva, Gonzalo Bravo, Matías Morello.
EN LA MIRA: –
Godoy Cruz
ALTAS: Gastón Moreyra, Mariano Toedtli (DT), Roberto Ramírez, Mariano Santiago.
BAJAS: Guillermo Fernández, Maximiliano Porcel, Walter Montoya, Omar Asad (DT).
EN LA MIRA: –
Los Andes
ALTAS: Juan Manuel Vázquez.
BAJAS: Guido Segalerba, Marcos Brítez Ojeda, Carlos Arce, Agustín Bellone, Enzo Díaz, Gastón Gerzel, Enzo Luna, Federico Martínez, Mariano Monllor, Guillermo Pereira, Tomás Pérez, Tomás Rambert, Franco Rivasseau, Tomás Sives, Emanuel Díaz, Francisco Marco.
EN LA MIRA: –
Mitre (Santiago)
ALTAS: Martín Vázquez, Carlos Mayor (DT), Matías Godoy, Martín Rodríguez, Alan López, Ignacio Pietrobono, Maximiliano Romero, Segundo Rodríguez.
BAJAS: Luciano Jachfe, Matías Kabalin, Octavio Moscarelli, David Romero, Oscar Piris, Marcos Sánchez, Cristian Díaz, Ezequiel González, David Gallardo, Santiago Luján, Máximo Oses, Lucas Ríos, Facundo Melillan, Javier Martínez.
EN LA MIRA: Rodrigo Ayala (Ferro).
Nueva Chicago
ALTAS: Rodrigo Ramírez, Luis García (DT), Sebastián Cocimano, Matías Vera, Javier Pereyra, Gerónimo Velozo, Guillermo Ferracuti, Dylan Gissi, Gabriel Reta.
BAJAS: Iván Molinas, Leonardo Díaz, Gastón Lotitto (DT), Gonzalo Muscia, Adrián Martínez, Brandon Cortés.
EN LA MIRA: –
Patronato (Paraná)
ALTAS: Rubén Forestello (DT), Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis.
BAJAS: Gabriel Gómez (DT), Federico Castro.
EN LA MIRA: –
Quilmes
ALTAS: Axel Batista, Gonzalo Marinelli, Luciano Recalde, Agustín Lavezzi, Ariel Kippes.
BAJAS: Juan Cruz Kaprof, Enzo Kalinski, Edwin Schulz, Mariano Miño, Maximiliano Padilla, Gabriel Aranda, Francisco Flores, Tiago Benzi, Gabriel Carabajal, Oscar Belinetz, Federico Tévez, Camilo Machado, Leandro Allende, Mariano Santiago, Fernando Torrent, Iván Ramírez.
EN LA MIRA: –
Racing de Córdoba
ALTAS: Alan Olinick, Pablo Fornasari (DT), Ignacio Valsangiácomo, Emanuel Díaz, Gaspar Iñíguez, Marcio Gómez Pereyra, Ciro Rivas, Axel Oyola, Facundo Taborda, Lucas Soto, Braian Olivera, Santiago Roggero.
BAJAS: Francisco Robles, Santiago Churchi, Maximiliano Gutiérrez, Hernán Medina (DT), Germán Díaz, Gianfranco Ferrero, Tomás Castro, Álvaro Maslovski, Jonathan Rougier.
EN LA MIRA: –
San Martín (San Juan)
ALTAS: Ariel Martos (DT), Federico Murillo.
BAJAS: Leandro Romagnoli (DT), Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich, Diego González, Nicolás Watson, Ignacio Maestro Puch, Franco Toloza, Tomás Lecanda, Luciano Recalde.
EN LA MIRA: –
San Miguel
ALTAS: Iván Ramírez.
BAJAS: Iván Antunes, Peter Grance Martínez, Emanuel Dening, Tiago Cravero, Jorge Juárez, Agustín Lavezzi, Ariel Kippes, Federico Sena, Álvaro Cazula, Diego Sosa, Matías Rojas, Ezequiel Parnisari.
EN LA MIRA: –
San Telmo
ALTAS: Marcelo Perugini (DT), Martín Batallini, Román Gamarra, Matías Laba, Gabriel Ratalín, Martín González, Elías Peralta, Franco Tisera, Rodrigo Dinocco, Emanuel Díaz, Lázaro Brítez.
BAJAS: José María Bianco (DT), Agustín Báez, Franco Aguirre, Agustín Rufinetti, Gabriel Pusula, Santiago Formichelli, Rodrigo Sosa, Gonzalo Dell Aquila, Leonel Miranda, Marcos Astina, Nahuel Curcio, Gonzalo Aquilino Pintos, Martiniano Compagnucci, Santiago Fernández, Facundo Tello, Lautaro César Johnson, Sebastián Cocimano.
EN LA MIRA: –
Temperley
ALTAS: Nicolás Domingo (DT), Pedro Souto, Oswaldo Pacheco, Gerónimo Tomasetti.
BAJAS: Federico Milo, Bruno Duarte, Javier Toledo, Nahuel Genéz, Mateo Romero, Claudio Pombo, Rubén Forestello (DT), Luis López, Diego Magallanes, Pablo Casarico.
EN LA MIRA: –
Tristán Suárez
ALTAS: Diego Becker, Jonathan Berón.
BAJAS: Alexis Steimbach, Pablo Ruiz, Federico Versaci, Iván Gorosito, Juan Da Rosa, Alexander Sosa, Gastón Moreyra, Tomás Pérez Serra, Nicolás Pantaleone, Franco Bergés.
EN LA MIRA: –