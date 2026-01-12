Cartas de lectores: Cártel de los Soles

Desde hace varios meses y, particularmente, a partir de la detención o secuestro de Nicolas Maduro el pasado 3 de enero (tema este que no deseo abordar porque son muchos los artículos escritos al respecto) en todo el mundo se habla sobre el “cártel de los soles”. Sin embargo, son pocos los artículos que explican por qué se llama así a una organización del narcotráfico, contrabando de oro y gemas, terrorismo y crimen organizado de origen venezolano. Para comprender ese nombre debemos comenzar explicando que el cártel comenzó a organizarse en la década de 1990, con la participación de políticos en altos cargos del gobierno venezolano y de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El apodo de “cártel de los soles” deriva del uso en Venezuela de insignias doradas en forma de sol con 10 rayos, que se aprencian en las charreteras y las gorras que emplean tanto los generales como los almirantes de las FANB.