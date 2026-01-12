Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Cártel de los Soles
Hace 4 Hs

Desde hace varios meses y, particularmente, a partir de la detención o secuestro de Nicolas Maduro el pasado 3 de enero (tema este que no deseo abordar porque son muchos los artículos escritos al respecto) en todo el mundo se habla sobre el “cártel de los soles”. Sin embargo, son pocos los artículos que explican por qué se llama así a una organización del narcotráfico, contrabando de oro y gemas, terrorismo y crimen organizado de origen venezolano. Para comprender ese nombre debemos comenzar explicando que el cártel comenzó a organizarse en la década de 1990, con la participación de políticos en altos cargos del gobierno venezolano y de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El apodo de “cártel de los soles” deriva del uso en Venezuela de insignias doradas en forma de sol con 10 rayos, que se aprencian en las charreteras y las gorras que emplean tanto los generales como los almirantes de las FANB.

Marcelo Castagno
marcelocastagno@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol
1

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

2

Cartas de lectores: Cártel de los Soles

3

Cartas de lectores: creación del gremio docente

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle
4

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano
5

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio
6

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Más Noticias
¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Nuestros derechos previsionales después de una vida de trabajo

Nuestros derechos previsionales después de una vida de trabajo

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

¿Puede un agente de IA ser más independiente que un juez humano?

¿Puede un agente de IA ser más independiente que un juez humano?

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Comentarios