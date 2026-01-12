Reforma laboral: el Gobierno de Milei activa la mesa política y técnica para aprobar la ley en febrero

En ese marco, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, citó a los integrantes de la mesa política a una reunión en la Casa Rosada. Será el primer encuentro del año y se espera la presencia de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el Gobierno no descartaban que también participe la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.