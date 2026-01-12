Secciones
Reforma laboral: el Gobierno de Milei activa la mesa política y técnica para aprobar la ley en febrero

La Casa Rosada busca cerrar el texto final y sumar apoyos sin modificar los ejes centrales de la iniciativa.

La administración del presidente Javier Milei puso en marcha la maquinaria política y técnica para avanzar con la reforma laboral, una de las iniciativas clave de su agenda, con la meta de llegar al recinto en febrero con un texto cerrado y el respaldo necesario para su aprobación.

Los participantes ya fueron convocados y las reuniones comenzarán el viernes 16. Tanto la Casa Rosada como el Senado buscan avanzar en la redacción final del proyecto, con la expectativa de que pueda tratarse en el recinto el 10 o el 11 de febrero.

En ese marco, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, citó a los integrantes de la mesa política a una reunión en la Casa Rosada. Será el primer encuentro del año y se espera la presencia de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el Gobierno no descartaban que también participe la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El encuentro estará encabezado por el jefe de ministros y se concentrará en las definiciones finales del texto y en la estrategia política que se desplegará en las próximas semanas. Ese mismo viernes, ya finalizada la primera quincena de enero, comenzará a funcionar el equipo técnico designado por Bullrich en el Senado para abordar los aspectos específicos del proyecto.

Por el momento, según dejan trascender en la sede gubernamental, no habría modificaciones sustanciales en la iniciativa respecto del dictamen obtenido el pasado 18 de diciembre.  “Hay que ver cómo terminar el texto final, pero no hay grandes cambios”, señaló una alta fuente de la Casa Rosada, según informó el diario La Nación. 

Desde el Ejecutivo señalaron que podrían realizarse ajustes en el capítulo tributario, luego de la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en diciembre. “Con el capítulo 11 afuera, hay cosas impositivas dentro de lo laboral que hay que cuajarlas”, explicó la fuente.

Si bien el Gobierno se muestra dispuesto a dialogar con gobernadores y sectores de la oposición dialoguista para conseguir los votos, aclaran que el objetivo es sumar aspectos y no modificar la esencia del proyecto. Según indican, podrían receptar algunos pedidos puntuales, pero sin alterar los puntos centrales.

“Trabajar para incorporar y no para sacar aspectos de la reforma”, afirmó otra fuente involucrada en las negociaciones. Y agregó: “Hay puntos que el Gobierno no va a cambiar bajo ningún punto de vista. Esta reforma representa el espíritu y la visión de lo que quiere e impulsa el presidente”.

Entre el 16 y el 26 de enero trabajará el equipo técnico encabezado por la abogada Josefina Tajes, cercana a Bullrich. El objetivo será “monitorear todas las propuestas que hay, analizarlas y a partir de ahí, arrancar”, explicaron fuentes oficiales. De esas instancias participarán asesores y senadores que deseen involucrarse en el análisis.

Entre el 26 de enero y el 10 de febrero, en tanto, comenzarán los encuentros entre los senadores de cara al debate en el recinto.

