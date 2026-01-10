Reforma laboral: por qué el Gobierno demoraría la aplicación de los cambios centrales y cómo impactan en las jubilaciones

El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobienro de Javier Milei incluye una serie de medidas destinadas a reducir los costos de contratación para las empresas y fomentar el empleo formal. Sin embargo, esos beneficios no comenzarían a regir automáticamente si la ley es aprobada por el Congreso. Por el contrario, su puesta en marcha quedaría sujeta a una decisión posterior del Ministerio de Economía, que evaluará el cumplimiento de las metas fiscales antes de habilitarlas.