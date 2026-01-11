Reforma laboral: las provincias ponen en duda el apoyo por la caída de Ganancias

La estrategia oficial se centra en una gira federal que incluye encuentros con aliados estratégicos como el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo, aunque también contempla acercamientos con opositores moderados como el pampeano Sergio Ziliotto. Sin embargo, el consenso se ve amenazado por el artículo 191 del proyecto, el cual propone una rebaja en el Impuesto a las Ganancias que afectaría directamente los recursos coparticipables.