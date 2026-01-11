La CGT retoma negociaciones con el Gobierno por la Reforma Laboral y prepara una gira por las provincias

Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) retomarán esta semana las negociaciones con el Gobierno nacional por el proyecto de la Reforma Laboral que promueve el presidente, Javier Milei. Pero más allá del curso que sigan estas tratativas -hay expectativas en la central obrera por conseguir cambios clave-, los referentes de la CGT tienen prevista una “gira” por las provincias para llevar sus planteos ante los gobernadores, teniendo en cuenta su ascendencia sobre los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado.