La CGT retoma negociaciones con el Gobierno por la Reforma Laboral y prepara una gira por las provincias

Los referentes buscan llevar sus planteos ante los gobernadores, teniendo en cuenta su ascendencia sobre los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado.

Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) retomarán esta semana las negociaciones con el Gobierno nacional por el proyecto de la Reforma Laboral que promueve el presidente, Javier Milei. Pero más allá del curso que sigan estas tratativas -hay expectativas en la central obrera por conseguir cambios clave-, los referentes de la CGT tienen prevista una “gira” por las provincias para llevar sus planteos ante los gobernadores, teniendo en cuenta su ascendencia sobre los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado.

Según trascendió, en los gremios no tienen demasiadas expectativas respecto a las conversaciones con la gestión liberal. Por eso, los cotitulares de la CGT Jorge Sola y Cristian Jerónimo  que ya tienen un itinerario tentativo.

Según anticipó Infobae, los refrentes sindicales viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

En todos los casos, indican las versiones, la intención es contrarrestar las negociaciones que encabezará el ministro del Interior, Diego Santilli, el emisario de la Casa Rosada en las charlas con los mandatarios por la Reforma Laboral.

