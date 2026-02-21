Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

El santoral del 21 de febrero recuerda a figuras destacadas de la tradición cristiana que dejaron huella por su fe, compromiso y testimonio de vida. Cada día, la Iglesia Católica conmemora a distintos santos y beatos, muchos de ellos mártires o fundadores de comunidades religiosas.
A continuación, repasamos qué santos se celebran este 21 de febrero y cuál fue su historia.
San Pedro Damián
El principal santo del día es San Pedro Damián, obispo, cardenal y Doctor de la Iglesia. Nació en Rávena (Italia) en el año 1007 y fue una figura clave en la reforma eclesiástica del siglo XI.
Se destacó por su firme defensa de la disciplina clerical y por combatir la corrupción dentro de la Iglesia. Fue nombrado cardenal por el papa Esteban IX y dedicó su vida a promover la vida monástica austera y el compromiso espiritual. Murió el 21 de febrero de 1072 y fue proclamado Doctor de la Iglesia en 1828.
Es considerado patrono de quienes padecen dolores de cabeza y también de los reformadores eclesiásticos.
Otros santos que se celebran el 21 de febrero
Además de San Pedro Damián, el santoral de hoy incluye a:
San Severiano de Escitópolis, obispo del siglo V que murió martirizado.
San Pipino de Landen, noble franco del siglo VII, reconocido por su influencia política y religiosa.
Beato Tomás Portmort, ejecutado en Inglaterra durante las persecuciones religiosas del siglo XVI.
¿Qué es el santoral?
El santoral es el calendario que organiza las festividades de santos y beatos a lo largo del año litúrgico. Muchas personas celebran su onomástico según el santo que corresponde a su nombre en esta fecha.
El 21 de febrero es una jornada marcada por el legado de San Pedro Damián, una figura que dejó una profunda impronta en la historia de la Iglesia por su defensa de la reforma y la vida espiritual.
Para quienes llevan el nombre Pedro o Damián, hoy puede ser una ocasión especial de celebración.