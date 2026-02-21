Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina

El punto de partida es delicado porque la ganadería llega con años de elevada extracción y con la necesidad de iniciar una etapa de retención para recomponer stock, tal lo indica el informe, por lo que el desafío es lograr el stock sin recortar de forma brusca la oferta de carne justo cuando el mercado externo ofrece oportunidades históricas tanto por volumen y como por valores.
Entre enero y diciembre se faenaron 13,6 millones de cabezas y se produjeron 3,15 millones de toneladas, con un promedio de 231 kilos por res. En este contexto, la faena cayó 2% interanual y la producción 1%. Sin embargo, fue amortiguada por una mejora en el peso promedio.
No obstante, a diferencia de la campaña pasada, cuando la región pampeana atravesaba una “sequía moderada” con focos severos acotados en el tiempo, este verano fue más fuerte sobre la franja oeste. La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba estuvieron marcados durante diciembre y enero por la sequía, agravada durante los últimos días del primer mes del año por las altas temperaturas y la falta de lluvias.
La proporción de territorio en situación crítica, definida como sequía “extrema” a “excepcional” llega en Córdoba al 44% de su superficie, seguida por San Luis con 32%, Buenos Aires y La Pampa con 22% cada una y Neuquén con 12%, frente a un promedio nacional del 9%. En conjunto, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis concentran cerca de 54% del rodeo nacional, por lo que cualquier estrés hídrico en esta región puede convertirse en un problema a nivel nacional.
Cuando se considera ese 9% nacional afectado con el stock por provincia, se estima que aproximadamente 15% del rodeo nacional está en zonas bajo algún grado de riesgo por sequía, lo que serían unas 7,5 millones de cabezas.
El alivio relativo es que sigue siendo menos de un tercio de lo que ocurrió en 2022/23, cuando el riesgo severo alcanzó prácticamente 50% del territorio y afectó a más de 26 millones de cabezas.
Un informe oficial con datos del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) indica que el stock bovino registrado al 31 de diciembre de 2024 cerró en 51.626.909 cabezas, con una baja de 2,2%. El Rosgan, por su parte, indica que la menor faena de 2025 no alcanzó para revertir la caída del stock, por lo que la recuperación requiere una reducción adicional de la faena o una mejora sostenida en kilos producidos por animal para lograr los resultados esperados.
Esto se dará si se dan lluvias en las zonas de Córdoba, oeste bonaerense, La Pampa y San Luis. A su vez, a partir de los modelos ENSO (sistemas de simulación climática) se prevé un debilitamiento de La Niña y una transición probable hacia condiciones neutrales en el trimestre febrero-abril.
Si las lluvias fallan, podrían acelerarse salidas de hacienda desde los campos, aun cuando el fenómeno se considere transitorio y geográficamente acotado. En un ciclo donde la ganadería necesita retener para recomponer stock, cualquier apuro climático puede forzar decisiones defensivas y dificultar parte de la estrategia.