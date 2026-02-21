Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina

Un informe oficial con datos del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) indica que el stock bovino registrado al 31 de diciembre de 2024 cerró en 51.626.909 cabezas, con una baja de 2,2%. El Rosgan, por su parte, indica que la menor faena de 2025 no alcanzó para revertir la caída del stock, por lo que la recuperación requiere una reducción adicional de la faena o una mejora sostenida en kilos producidos por animal para lograr los resultados esperados.