Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para evitar su transferencia al extranjero

El Consejo Federal de Suiza anunció oficialmente la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él posean en ese país, con el objetivo de evitar su transferencia al extranjero en el actual contexto de inestabilidad política en Venezuela. La decisión fue adoptada de manera preventiva luego de la reciente detención del exmandatario en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos.
Según precisó el Gobierno suizo, la medida no alcanza a los miembros del actual gobierno venezolano, que quedan expresamente excluidos del alcance de esta nueva regulación. La congelación se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), un instrumento legal destinado a impedir la fuga de capitales en escenarios de cambios de poder.
En el comunicado oficial, el Consejo Federal explicó que se trata de una medida cautelar cuyo propósito central es bloquear cualquier intento de traslado de fondos fuera de Suiza. Asimismo, subrayó que, en caso de que las investigaciones determinen que los activos fueron adquiridos de manera ilícita, el país se compromete a garantizar que esos recursos sean restituidos y utilizados en beneficio del pueblo venezolano.
Esta decisión se suma al régimen de sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, en el marco de la Ley de Embargo, que ya contemplaba la congelación de activos de determinadas personas y entidades vinculadas al país sudamericano. Sin embargo, el Consejo Federal aclaró que las nuevas disposiciones adoptadas bajo la FIAA amplían el alcance de las restricciones, ya que apuntan a individuos que no habían sido incluidos previamente en las listas de sanción.
Las autoridades suizas destacaron además que la eventual caída del poder de Maduro no constituye un factor determinante para la aplicación de la FIAA, ni tampoco las circunstancias jurídicas internacionales en las que se haya producido su detención. El elemento clave, señalaron, es el cambio de poder, que habilita a Venezuela a iniciar eventuales acciones legales para reclamar activos que podrían haber sido obtenidos de manera irregular durante el mandato del ex gobernante.
La congelación de los activos tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión de acuerdo con la evolución de la situación política y judicial. De acuerdo con el Consejo Federal, la medida también facilitará futuros procesos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas, en caso de que existan pruebas concretas sobre el origen ilícito de los fondos.
Por último, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con el respeto del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y la integridad territorial de Venezuela. También recordó que ha ofrecido en reiteradas oportunidades sus buenos oficios a las partes involucradas, con el objetivo de contribuir a una salida pacífica a la crisis. Mientras tanto, Suiza seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en un escenario que permanece inestable y con múltiples posibles derivaciones en los próximos días y semanas.