Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para evitar su transferencia al extranjero

Por último, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con el respeto del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y la integridad territorial de Venezuela. También recordó que ha ofrecido en reiteradas oportunidades sus buenos oficios a las partes involucradas, con el objetivo de contribuir a una salida pacífica a la crisis. Mientras tanto, Suiza seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en un escenario que permanece inestable y con múltiples posibles derivaciones en los próximos días y semanas.