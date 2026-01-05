Ricardo Bussi advirtió que la crisis venezolana sigue intacta: “Hay chavismo sin Maduro”

“El problema de Venezuela no es solo una persona, sino un modelo de poder que destruyó la república, anuló la democracia y sometió a su pueblo”, sostuvo. En esa línea, aclaró que la democracia no se reemplaza con decisiones administrativas ni con recambios internos, sino que se reconstruye con instituciones sólidas, justicia independiente, libertad de prensa y respeto irrestricto por los derechos humanos.