Ricardo Bussi advirtió que la crisis venezolana sigue intacta: “Hay chavismo sin Maduro”

Ricardo Bussi, legislador de Fuerza Republicana, sostuvo este lunes que la captura y salida del poder de Nicolás Maduro no representa, por sí sola, una solución de fondo para la crisis venezolana. Advirtió, además, que sin una restauración plena de la democracia “no hay salida real ni duradera” para el país caribeño.
A través de un comunicado, Bussi llamó a analizar con seriedad y sin triunfalismos el denominado “operativo quirúrgico” llevado adelante por los Estados Unidos para desplazar al mandatario venezolano. Si bien reconoció que Maduro no regresaría a Venezuela antes de enfrentar una probable condena en la Justicia norteamericana, remarcó que toda la estructura del chavismo continúa intacta.
“Hay chavismo sin Maduro”, afirmó el dirigente tucumano, al señalar que el aparato político, administrativo y represivo del régimen sigue funcionando plenamente, desde la vicepresidencia hasta los niveles más bajos de militancia. En ese sentido, recordó que incluso el propio Donald Trump reconoció que la vicepresidenta venezolana continuará en funciones, lo que garantiza la continuidad del poder.
Bussi consideró que, más allá del impacto mediático del operativo, no se han producido cambios estructurales: no se desmantelaron los organismos de represión, no se liberó a los presos políticos, no se restituyó la independencia de los poderes del Estado ni se generaron garantías para elecciones libres y transparentes.
“El problema de Venezuela no es solo una persona, sino un modelo de poder que destruyó la república, anuló la democracia y sometió a su pueblo”, sostuvo. En esa línea, aclaró que la democracia no se reemplaza con decisiones administrativas ni con recambios internos, sino que se reconstruye con instituciones sólidas, justicia independiente, libertad de prensa y respeto irrestricto por los derechos humanos.
Finalmente, desde Fuerza Republicana reafirmaron que la única salida legítima es una transición democrática auténtica que ponga fin definitivamente al régimen chavista, restaure el Estado de Derecho y devuelva a los venezolanos la libertad, la institucionalidad y la dignidad perdidas. “Sin democracia no hay futuro. Sin instituciones no hay libertad”, concluyó el comunicado.